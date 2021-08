Due gli interventi più impegnativi a Genzano di Lucania e a Potenza in c.da Dragonara

Diversi gli interventi per incendi in tutta la provincia di Potenza, squadre dei Vigili del fuoco impegnate da terra ed ancora una volta anche la flotta aerea del corpo, le alte temperature ed il forte vento hanno reso le operazioni di spegnimento particolarmente difficili. Due gli interventi più impegnativi, il primo riguarda l'incendio di vegetazione divampato alle ore 15.35 in c.da Dragonara a Potenza con diverse abitazioni in pericolo; sul posto per sedare le fiamme due autopompe, tre fuoristrada ed una autobotte per un totale di quattordici unità, per coordinare le operazioni di spegnimento è stato necessario l'intervento del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco il quale ha diretto i lanci di un canadair.

Il secondo ha impegnato i VV.F. in servizio presso il distaccamento di Palazzo San Gervasio che sono intervenuti alle ore 16.00 circa in c.da Siano a Genzano di Lucania (Pz) presso una azienda agricola per l'incendio di attrezzature e mezzi agricoli ed un fienile contenente circa mille rotoballe. Sul posto presenti anche i Carabinieri Forestali insieme a diverse squadre di volontari.