NAHAZE scalda i motori e accende l'estate con il nuovo singolo “Certe Sere” (Elektra Records/Warner Music Italy), produttore Merk & Kremont. Nathalie Hazel Intelligente, frutto della fusione di "Hazel", il nome della nonna materna, e del suo primo nome "Nathalie" è un'artista materana con origini inglesi, con la musica nel sangue fin da bambina e con un esordio nella discografia a soli 18 grazie all'incontro con il manager Angelo Calculli di MK3.

Debutto nel 2019 con "Carillon" per Elektra Records: brano che vanta la collaborazione di Achille Lauro e di Boss Doms, con la certificazione FIMI di Disco d'Oro. Il 2020 è stato l’anno con la pubblicazione a maggio del secondo singolo "Wasted", e a luglio "Future", "inno alla libertà" realizzato in collaborazione con il trio di produttori Free Monkeys. Artista in movimento che oltre alla produzione discografica è riuscita in breve tempo a calcare prestigiosi palcoscenici live come Deejay on Stage e Radio Bruno Estate 2020, con il concerto di Achille Lauro & Orchestra Magna Grecia a Taranto, per MediTa Festival. Nell’autunno del 2020 vengono pubblicati due sue inediti come "Freak" e "Control", entrambi inseriti nella colonna sonora della fortunata serie "Baby 3", produzione originale Netflix Italia.

Febbraio del 2021 fa registrare un inedito collaborazione tra NAHAZE e LIL JOLIE, tutta al femminile, pubblicando "Empty", una canzone da suoni e ritmi importanti e dal beat deciso che miscela perfettamente inglese e italiano. A giugno dello stesso anno c’è "Moonlight": inno alla gioia, alla spensieratezza e all'amore, con una novità nella carriera musicale di Nahaze: per la prima volta canta quasi interamente in italiano. Qualche mese fa, aprile 2022, la collaborazione con Ben Hamilton nel brano "Hate this love". Ora “Certe Sere”, un brano con grandi sonorità con un significato profondo: percorso tortuoso costellato di alti e bassi ma sempre accanto ad una persona speciale. Un singolo dove l’artista inglese- materana vuol ritrovare la sospirata serenità e mettere da parte i momenti brutti. In radio e su tutte le piattaforme digitali già da venerdì 24 giugno lo si può apprezzare nel suo film di strada dove musica e narrazione del bravo la fa da padrona dando forza all’artista lucana.

Oreste Roberto Lanza