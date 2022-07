Operante da quasi 10 anni, può contare ora su un direttivo composto prevalentemente da giovani

E’ una Proloco Acermons rinnovata, propositiva, collaborativa e mossa da un senso di servizio encomiabile quella che nelle scorse settimane ha completamente rinnovato il direttivo e il presidente eleggendo all’unanimità la giovane insegnante Maria Targise, subentrata al posto di Egidio Pitillo, che negli anni passati ha ricoperto egregiamente il proprio ruolo. L’associazione, operante nel territorio di Latronico da quasi 10 anni, può contare ora su un direttivo composto prevalentemente da giovani che entrano a far parte di questa importante realtà locale e portano con sè nuove energie che si metteranno da subito a servizio della comunità latronichese, con passione, impegno ed entusiasmo. Sono già partiti infatti i tesseramenti per l’anno corrente, un piccolo contributo per un grande sostegno, con la popolazione che è accorsa numerosa per non far mancare la propria vicinanza al nuovo corso della Proloco Acermons.

Ma come dice una famosissima canzone di Ligabue: “Il meglio deve ancora venire”, e il primo appuntamento estivo sarà il 29 luglio a partire dalle ore 19.00 con il Summer party presso la Villa “Rocco Scotellaro” ad Agromonte Mileo. Una serata per presentare all’intera comunità la Proloco Acermons all’insegna della musica, della gastronomia e, ovviamente, del sano divertimento. La prima di una lunga serie di appuntamenti, con l’associazione che sarà assoluta protagonista dell’estate latronichese con numerose serate ed attività, in continuità con quanto svolto già negli anni passati.