Divenne comune indipendente solo nel 1951 insieme con le sue numerose frazioni

In Basilicata ci sono borghi e borghi ognuno con la propria storia e le sue tradizioni. Certo, però, che il ritrovamento di pitture rupestri, di un ocra rossa marcate sulla roccia, può ancora caratterizzare un luogo datandolo a epoche preistoriche tra quelle dove l’uomo ha dato origine alla sua evoluzione. Tutto questo è presente a Filiano, comune di ben quasi tremila anime in provincia di Potenza. Un piccolo borgo che sorge a 597 metri sul livello del mare e che diviene comune indipendente solo nel 1951 insieme con le sue numerose frazioni, la più popolosa è Scalera situata alle falde del monte la Toppa ad un'altitudine di 650 sul livello del mare e conta circa 850 abitanti, è la frazione più a nord del comune. Tanti i monumenti e luoghi di interesse da visitare : in contrada Càrpini alla località Tuppo dei sassi sono state scoperte nel 1966 pitture su rocce del Paleo mesolitico di grande interesse con dipinti con ocra rossa, uomini e animali, cervidi e caprini compresi in una generica scena di caccia. Due animali sono catturati e trattenuti al laccio da due uomini le cui forme sono delineate dalla sovrapposizione di due corpi ovali uniti da uno stretto e basso tronco. In una delle figure l'ovale superiore ha continuità in basso con corte appendici rappresentanti le braccia e in esso la testa è rappresentata da corpo conico allargato verso il basso. Il castello è la struttura di grande interesse, un’edificazione fatta in un unico blocco a forma rettangolare attualmente centro di attività culturali e un museo virtuale. Luogo ricco di storia per aver ospitato Federico II di Svevia e Carlo I d’Angiò oltre ad essere stato rifugio di membri dell’esercito brigantesco capitanato da Carmine Crocco. L’aspetto religioso la fa da padrone; tra le tante chiese quella di Santa Maria del Rosario è quella accoglie i fedeli filianesi. Un campanile imponente, mentre all’interno è arredata da icone della Madonna del Rosario e un’immagine del Sacro Cuore. L’antica chiesa fa da contraltare a quella di San Giuseppe, molto antica e con una navata e soffitto a volta su pilastri e opere artigianali che completano l’aspetto onirico di questo piccolo centro dove la vita trascorre il presente immersa nel suo passato. Cereali, uva e ortaggi sono i principali prodotti agricoli. Sul territorio si annota la presenza di un impianto per la molitura dei cereali e la vinificazione (vino aglianico e malvasia). Molti i prodotti tipici tra i quali spicca, fiore all’occhiello, il formaggio pecorino D.O.P. pecorino di Filiano. La prima domenica di settembre si svolge la mostra-mercato del formaggio pecorino e dei prodotti lattiero-caseari. Ottima la gastronomia, piatti tipici di lunga tradizione, da richiedere subito l’Agnello alla contadina per fare luce sulla tavola. Si dice sempre: ogni viaggio lo vivi tre volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Arrivare a Filiano fa questo effetto: pare un sogno, poi lo vivi e alla fine non può non conservarlo tra i ricordi più gelosi.

Oreste Roberto Lanza