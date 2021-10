Luogo custode di tesori nascosti, da visitare il museo multimediale e interattivo

Ha un appellativo simpatico: “il paese delle fiabe”. Un borgo che riesce ben a tramandare una narrazione verbale di detti e credenze magiche tanto da acquisire il magico, suggestivo e, molti, irreale titolo. Nel voler tramandare i racconti fiabeschi, molti anni orsono, il comune aderì al progetto PIOT (Progetti Integrati di Offerta Turistica) per questo fu denominato "Paese delle Fiabe" con l'obiettivo di far conoscere il proprio territorio accostandolo agli affascinanti racconti popolari; a tale scopo è stato istituito anche il museo multimediale e interattivo "C.E.R.A.…una volta". Stiamo parlando di un altro borgo silenzioso lucano posto a circa 838 metri sul livello del mare: Rapone, comune, in provincia di Potenza, di ben 943 abitanti. Di origine antichissima, probabilmente fondato dagli abitanti di "Rapone vecchio", situato sopra la Serra delle Pietre, sulla destra dell'Ofanto, da lì trasferitisi a causa delle conseguenze della guerra greco-gotica che nell'area settentrionale della Basilicata e nell'Ofanto interno durò fino all'anno 555. Leggendo alcune pagine anche dello storico lucano Giacomo Racioppi, la fondazione viene attribuita ad un certo Rapo (“Ra-pono), eroe etrusco alleato di Enea.

Da allora il nuovo abitato cominciò ad essere riportato nei documenti normanno-angioini. Sotto i sovrani Guglielmo I e Guglielmo II e fino al 1169, Rapone appartenne, come suffeudo (feudo concesso dal vassallo a un vassallo inferiore) non ancora assegnato, alla contea di Conza, mentre nel periodo svevo è annoverato con i casali di Bella, Pierno e San Tommaso di Ruvo tra quelli incaricati da Federico II di provvedere alla riparazione del castello di San Fele dopo la morte avvenuta a Foggia nel 1241 di Isabella d'Inghilterra, terza moglie dell'imperatore. Insomma un feudo che nel tempo passo in mano a diverse famiglie: i Pipino, i Sanseverino, i Ruffo, i d'Alemagna e i Sinerchia che lo tennero insieme a Castelgrande e al feudo di Sant'Andrea sino alla confisca avvenuta a seguito della loro partecipazione alla congiura dei baroni ordita nel castello di Miglionico nel 1485. In seguito passò ai Carafa, i quali lo vendettero ai D'Anna che lo governarono sino all'abolizione della feudalità, avvenuta nel 1806. Tra diversi palazzi si intravedono anche delle chiese: nella zona centrale quella dedicata a San Nicola Vescovo del 1500 che custodisce tele e sculture lignee di valore artistico. Senza nulla togliere alla chiesa di Santa Maria a Nives, di San Vito Martire, la cappella del Calvario, la chiesa del Sacro cuore. In periferia c’è da visitare quella di Santa Maria dei Santi del 1131.

Paese con forte fede tanto che si racconta che già nel 1690 nella piazza del paese, gli abitanti innalzarono una croce rappresentante l’immagine del Cristo Crocifisso e della Madonna. Storia, tradizioni, fede ma anche un pizzico di profumi e odori di una gastronomia salutare. In questo luogo la cucina fa tremare l’animo le singole narici. C’è da assaggiare la cosiddetta Ciammotta(melanzane fritte con peperoni e patate con pomodoro, aglio e basilico) un po’ di Fave e cicorie per non parlare delle lumache all’origano (olio, aglio, peperoncino, pomodori, origano e sale). Se avete tempo un passaggio per la zuppa di cernie. Vino meraviglioso e dolci della tradizione. Non dimenticate che a Pasqua da queste parti si assaggia il Maisa. Molti viaggiatori sostengono che non importa andare lontano, varcare confini o oceani, importante saper ascoltare, sapersi fermare e osservare tutto quello che ti circonda. Fermarsi a Rapone significa farsi affascinare dalla bellezza della vita. La Lucania è anche questa!

Oreste Roberto Lanza