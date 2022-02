Il Sindaco Albano: “Motivo di orgoglio essere riconosciuti come uno dei paesi più belli del Belpaese”

È stata inserita nel catalogo delle 100 Meraviglie del Mondo della Piccola e grande Italia da salvaguardare. Pisticci (Pëstizz, pronunciato nel dialetto locale) nota come la città bianca, comune di 16 832 abitanti, in provincia di Matera, sorge a 364 sul livello del mare, si estende tra i fiumi Basento, ad est, e Cavone, a ovest, che separano il territorio pisticcese rispettivamente dai comuni di Bernalda (18 chilometri) e Montalbano Jonico (24 chilometri). A est si affaccia sul Mar Jonio e confina ancora con i comuni di Craco (19 chilometri), Ferrandina (23 chilometri), Pomarico (24 chilometri) e Scanzano Jonico (27 chilometri). Soddisfazione da parte del Sindaco Domenico Albano: “grande motivo di orgoglio essere riconosciuti come uno dei paesi più belli del Belpaese. Un tributo alla millenaria storia di un territorio che trabocca di emergenze paesaggistiche, risorse naturalistiche, beni culturali, artistici e architettonici di grande rilievo. Uno stimolo a preservare e valorizzare questo grande patrimonio che ci è stato donato dai nostri avi e che vogliamo portare nel futuro”.

Luogo ricco di storia, i primi insediamenti nel territorio di Pisticci risalgono al decimo secolo avanti Cristo., ad opera degli Enotri. È denominata “il balcone sullo Jonio o l’anfiteatro dello Jonio” per la sua posizione strategica che appare con una forma a esse formando appunto una sorta di anfiteatro naturale. Un borgo circondato da diverse frazioni le più rilevanti sono: Casinello, Centro Agricolo, Marconia ( in percentuale più popolosa), Pisticci Scalo, Tinchi e Marina di Pisticci. Il centro storico ha un atmosfera fiabesca, sorge su tre colline: Serra Cipolla, San Francesco e Monte Corno, con un terreno prevalentemente argilloso con i versanti caratterizzati da profonde scanalature, cosiddetti calanchi. Un territorio che ha subito ben tre frane: nel 1555, poi, nel 1688 e infine nel 1976. Quella del 1688 fu la più terribile (ricordata come la notte di Sant’Apollonia) che interessò le case del rione Dirupo, dove prima sorgeva il rione Casalnuovo, provocando la morte di bel oltre 400 persone. Gli abitanti rifiutarono di abbandonare l’area in cui erano cresciuti e così lì costruirono circa 200 casette nel tipico stile delle lammie: casette a schiera tutte uguali semplici e bianche, disposte su due filari. “Uno dei capisaldi del nostro progetto amministrativo – sottolinea Domenico Albano - è quello di recuperare le caratteristiche originali del Dirupo, per renderlo ancora più bello e suggestivo e per farlo diventare la chiave di volta di un progetto complessivo di bellezza e qualità dell'intero territorio, capace di emozionare coloro i quali verranno a visitarlo”. Molti i palazzi nobiliari tra cui il famoso Palazzocchio con l’archivio del cinquecento, Palazzo de Franchi e Palazzo Giannantonio attuale sede del comune.

Un territorio che offre numerosi percorsi per trekking lungo il parco dei Calanchi e gli otto e più chilometri di spiagge tra marina di Pisticci e il caratteristico porto degli Argonauti. Un borgo ricco di bellezze architettoniche e paesaggistiche uniche. Con il cosiddetto dialetto cantante (caratterizzato da una fonetica che inclina spesso alla cantilena), Pisticci possiede una gastronomia di tutto rispetto: piatti semplici della tradizione contadina con pasta fatta in casa, verdure e carne di maiale. Vale la pena assaggiare la salsiccia detta luganega con il coriandolo, peperoncino in polvere e i vari tipi di paste: i tapparédd (a forma di rombo), l rucchëlë (ruccoli, gnocchetti concavi), l tagghiariédd (tagliolini). Sapori di eccellenza quando si parla di verdure: fave e cicorie (faf e ciuquèrë), e i lambasciùn (cipolline). I dolci sono tutti d’assaggiare se resta qualche minuto per sedersi e guardare il panorama. Quando si arriva a Pisticci torna in mente quel bel pensiero di Cesare Pavese, (La luna e i falò, 1950): “un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

Oreste Roberto Lanza