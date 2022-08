Ancora in vigore l’obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2 sui mezzi di trasporto

Nel rispetto dell’ordinanza ministeriale del 24 giugno 2022, le Regioni hanno deliberato in merito al calendario scolastico 2022/2023, stabilendo le date di inizio e fine delle lezioni. Come sempre ciascuna regione ha potuto programmare in piena autonomia la data di inizio e fine delle lezioni, nonché quelle relative alle diverse festività nazionali. L'unico vincolo per il prossimo anno scolastico– imposto dal Ministero dell'Istruzione - è quello di garantire un minimo di 200 giorni di lezione. In Basilicata gli studenti torneranno tra i banchi lunedì 12 settembre, mentre la fine delle lezioni è prevista per il 10 giugno 2023. La Regione ha programmato le vacanze natalizie dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi) e uno stop delle lezioni per cinque giorni ad aprile in occasione della Pasqua.

I ponti in programma saranno invece il 31 ottobre 2022, il 24 aprile 2023 e il 3 giugno 2023. Di seguito il calendario nel dettaglio:

- inizio scuola: 12 settembre

- vacanze di natale: 24 dicembre - 7 gennaio

- vacanze di carnevale: 20-21 febbraio 2023

- vacanze di pasqua: 6-11 aprile 2023

- altre feste, ponti o chiusure: 31 ottobre 2022; 24 aprile 2023; 3 giugno 2023

- ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2023

Le Istituzioni scolastiche autonome possono, sulla base del calendario scolastico della propria Regione, deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o di individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, seppur sempre garantendo, i 200 giorni di lezione. Dal primo settembre le mascherine a scuola non saranno più obbligatorie sia per il personale scolastico che per gli studenti. Sui mezzi di trasporto invece fino al prossimo 30 settembre è ancora previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2.



L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è venuto meno con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come previsto dall’art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. Secondo le linee guida fornite dall’ISS il 5 agosto 2022, in condizione ordinaria, i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2, in particolare, è previsto l’uso di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. Se il quadro epidemiologico dovesse cambiare, è stato già anticipato che si passerà per il bene comune ad indicazioni più restrittive, si tratterà di obbligo chiaramente solo nel caso in cui intervenga il governo, diversamente si parlerà di indicazioni poste dal comune o anche dai dirigenti dei diversi Istituti.

Silvia Silvestri