“Il governo regionale, trova sponda e sostegno nelle politiche nazionali di contrasto alla violenza di genere e a favore dell’emancipazione femminile”

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite oggi sollecita i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. Violenza non solo fisica, ma intesa anche come disuguaglianza, disparità di trattamento sociale ed economico.

I volti della violenza sulle donne, infatti, restano troppi e non sempre attengono alla sola sfera fisica.

Anche il non poter prendere decisioni autonome sulla propria vita e il proprio corpo, oggi resta uno dei più diffusi abusi nei confronti delle donne, a cui conseguono le aggressioni fisiche, le botte, gli abusi, i condizionamenti psicologici o il divieto di disporre delle risorse economiche. L'ultimo rapporto disponibile stilato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione mondiale è indicativo quanto raccapricciante: nei paesi per i quali esistono dati statistici in qualche forma, risulta che solo il 55% delle donne ha pieno potere decisionale sulle scelte in merito a sanità, contraccezione e rapporti sessuali. Vuol dire che in quasi la metà dei casi c'è qualcun altro che decide per loro.

Anche in Italia i maltrattamenti, i comportamenti persecutori, abusi domestici e aggressioni che culminano in omicidi sono innumerevoli. I numeri che si leggono sono drammaticamente alti.

"Non posso non sentire come donna, come presidente del consiglio donna" l'impegno contro i femminicidi e "come donna madre e figlia non mandare un pensiero a tutte quelle donne che anche in questo ultimo anno hanno perso la vita" dichiara il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presentazione della relazione della commissione d'inchiesta sul femminicidio in Senato.

"Forse non arriverà un tempo in cui neanche una donna avrà subito violenze, ma possiamo arrivare a un tempo in cui sulla facciata di Palazzo Chigi non dobbiamo pubblicare i nomi di 104 donne uccise in appena un anno. Ogni numero che scenderà sulla facciata di Palazzo Chigi sarà già una nostra piccola vittoria".

Oggi in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne Palazzo Chigi resterà illuminato di rosso e sulla facciata principale resteranno visibili per tutta la giornata i nomi di 104 donne che sono state uccise nell'ultimo anno.

Il Presidente della Regione Basilicata dichiara: “Il governo regionale, oggi più che mai, trova sponda e sostegno nelle politiche nazionali di contrasto alla violenza di genere e a favore dell’emancipazione femminile. Penso alle agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 ma anche all’aumento dell’assegno unico per le famiglie che, ancora oggi, gravano principalmente sulle donne specie nei primi anni di vita dei figli. Se per sconfiggere la violenza sulle donne è necessario un cambiamento culturale, possiamo affermare con cauto ottimismo che si stanno costruendo le basi per avviare quel processo di cambiamento e di consapevolezza. I diritti delle donne non possono prescindere dai doveri degli uomini”.

La violenza contro donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffusa, ancora oggi spesso non viene denunciata a causa della diffusa scarsa consapevolezza, della insufficiente fiducia nei confronti della giustizia, dell’omertà, della poca conoscenza dei diritti umani, della vergogna,che spesso le donne abusate provano. Sensibilizzare oggi potrebbe apparire una goccia in un immenso mare di ingiustizia ma non dimentichiamo che se il mare si infrange sulle rocce, le gocce costanti e testarde le modellano.

Silvia Silvestri