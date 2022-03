Autismo, le associazioni chiedono a Bardi e Fanelli centri residenziali e semiresidenziali

Anffas Policoro, Angsa Basilicata, Aura Blu e Fondazione Stella Maris: ci sono 77 mln di euro su Fondo nazionale

Si aprono possibilità concrete per la realizzazione di centri per persone con autismo. Il momento storico è favorevole e il lavoro di sensibilizzazione svolto da associazioni e famiglie può trovare ora riscontro in un adeguato piano di strutture che possano prendere in carico bambini, giovani e adulti autistici.

A sostenerlo sono le due associazioni nazionali presenti sul territorio regionale, Anffas Policoro e Angsa Basilicata, l’associazione Aura Blu di Matera a la Fondazione Stella Maris Mediterraneo. In una missiva diretta al presidente della Regione Vito Bardi e all’assessore regionale alla sanità Francesco Fanelli, le associazioni rivolgono il loro appello affinché “vengano realizzati sul territorio regionale strutture residenziali e semiresidenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare trattamenti a minori adolescenti e adulti.”

Francesco Addolorato

