PeperonAut, iniziata la fase di lavoro in azienda per i ragazzi autistici

Francesco

Quando abbracci un figlio autistico è come affacciarsi sull’orlo di una voragine senza fondo, un buco nero che ti terrorizza perché riesci a decifrare nulla di ciò che c’è laggiù. E pensi che là in fondo c’è il tuo futuro e quello di tuo figlio, il futuro della tua famiglia! Se non vuoi scappare via, rinunciando a vivere, hai due sole possibilità: o abbracci tuo figlio e ti lasci cadere nel buio, oppure gli resti abbracciato e cominci a volare.A un certo punto ti accorgi che le ali che ti portano su non sono le tue ma le sue, perché è lui che vola mentre non fai altro che seguirlo.E così cominci a vedere il mondo da un’altra prospettiva, fino a quando il suo autismo diventa anche il tuo.È così che mio figlio Vincenzo mi ha portato nel suo autismo. E qui ve lo racconto!