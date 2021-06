Rieletta alla presidenza dell'associazione che in Basilicata conta 20 mila soci iscritti

E’ stata riconfermata una donna, Sara De Feudis, alla presidenza dell’Avis regionale di Basilicata. La giovane avvocatessa guiderà l’associazione, che in Basilicata conta 20 mila soci, per il prossimo quadriennio, a conferma di una scelta di continuità. “Sono onorata come donna e come donatrice di portare avanti questa meravigliosa associazione – ha commentato il rieletto presidente – il mio primo obiettivo sarà un rilancio dell’associazione, dopo il difficile periodo legato alla pandemia. Tuttavia, pur tra mille difficoltà e con le limitazioni introdotte, ciò che non è mancato è stato lo splendido contributo di tutte le nostre Avis comunali che, incessantemente, caparbiamente, ognuna per le proprie possibilità, hanno continuato a svolgere la loro attività. Se guardiamo i dati relativi alle raccolte e, più in generale, alle donazioni, osserviamo che nel 2020 sono state raccolte 16734 unità di sangue e 1232 unità in aferesi. Il calo, inevitabile data la pandemia, è stato di poco meno di 1800 unità e si registra per intero sulle unità di sangue, dal momento che c’è stato addirittura un lieve incremento sulle aferesi. E’ interessante osservare che, il dato regionale generale, racconta di un calo che è avvenuto essenzialmente nei centri trasfusionali, oltre 1300 unità di sangue intero ed in misura molto più ridotta nelle unità di raccolta con circa 450 unità. Se questa riflessione la facciamo tenendo presente che, le donazioni di sangue, nel 2019, sono state effettuate per il 61% nelle unità di raccolta e per il 39% presso i centri trasfusionali e nel 2020 il rapporto fra unità di raccolta e centri trasfusionali è passato ad un secco 70% contro 30% – ha aggiunto la De Feudis – possiamo certamente concludere che le attività di raccolta sul territorio hanno tenuto. E per questo ringrazio tutti i soci e – ha concluso il neo presidente – la mia famiglia per il sostegno e la comprensione”. L’elezione della De Feudis è arrivata a distanza di qualche giorno dall’assemblea generale dei soci dell’Avis regionale che ha eletto anche il neo consiglio direttivo. Ne fanno parte Vito Cilla ( vice presidente vicario), Francesco Mastroberti (vice presidente), Daniele Colangelo (segretario) e Antonio Ventrella (tesoriere). A completare il consiglio: Mauro Nardozza, Pasquale Muscillo, Antonio Battafarano, Natale Picone, Luca Forastiero e Michele Ghersi. Confermato direttore sanitario, Domenico Cavaliere.