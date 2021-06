Un’artista alla ricerca del tema sociale e reinterpretarlo in musica

Si chiama “Giramondo” il nuovo brano della cantante lucana Rosamaria Tempone in arte Rosmy. Cantante, attrice e cantautrice vincitrice del “Premio Mia Martini 2016” da anni vive a Milano dove si occupa di musica e prevalentemente del recupero e rielaborazione di vecchie melodie tradizionali. Erede della Famiglia Trinchitella, musici e girovaghi di arpa e violino, che hanno portato a New York e Parigi la tradizione “dell’arpa Viggianese” è stata per diverso tempo Vocalist del gruppo musicale The music Family dei fratelli Tempone, una voce portata in scena in diverse città italiane. Nel 2005 è addirittura semifinalista alle selezioni del Festival di Sanremo e semifinalista come attrice e cantante musical ad ACT-Italy festival di Teatro con Fioretta Mari e diretto da Manuela Metri. Comparsa nel video musicale Parole in circolo di Marco Mengoni. Un cantante diversa dal solito mai alla ricerca del tema sociale, ma piace ascoltare quello che accade nella società e reinterpretarlo in musica. La capacità di avvertire quali sono i disagi sociali esprimendoli in note e vocalità fatta a mestiere. Nel 2017, con il singolo Ho scelto di essere libera, lancia un messaggio sociale contro il bullismo. A gennaio 2019 con il disco d’esordio Universale, inizia il suo Universale instore tour, che la porta in giro per diversi comuni italiani fino a chiudere il 9 Maggio 2019 con un concerto presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza. A Capodanno 2019 un apparizione live al Capodanno di Rai 1, “L'anno che verrà”, con un omaggio a Pino Mango, accompagnata dall’orchestra diretta dal Maestro Stefano Palatresi. Le pagine odierne raccontano della pubblicazione, sui social, del video di Giramondo con una location d’eccezione: palazzo Visconte a Milano. Ottime vocalità e competenza musicale di autori come Saturnina e Maurizio Solieri dove vengono sviscerati temi attuali importanti come quello sulla diversità o semplicemente regalare una grande voce. Undicesimo suo componimento musicale, forse il migliore.

Oreste Roberto Lanza