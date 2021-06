Decadono le limitazioni agli spostamenti e riaprono le attività la cui apertura non era stata ancora prevista

Da lunedì 21 giugno la Basilicata sarà in zona bianca. Lo ha annunciato telefonicamente il Ministro della Salute Roberto Speranza al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, in quale ha confermato la necessità di "tenere alta l'attenzione" e di proseguire nella campagna vaccinale che, in Basilicata, ha portato al superamento della soglia di 400 mila somministrazioni totali effettuate. Nel corso dell’ultimo monitoraggio altre sette tra Regioni e Province autonome dovrebbero aver raggiunto un’incidenza inferiore ai 50 contagi per la terza settimana consecutiva. La Basilicata ha fatto registrare nelle scorse settimane 35 e 39 casi settimanali e nonostante la risalita non dovrebbe tornare al di sopra dei 50.

CON IL PASSAGGIO DALLA ZONA GIALLA ALLA ZONA BIANCA DECADONO QUASI TUTTE LE RESTRIZIONI VIGENTI.

Resta l’obbligo del distanziamento e di indossare la mascherina, anche se all’aperto l’obbligo della mascherina potrebbe essere eliminato per tutti comunque da metà luglio. In zona bianca viene abolito il coprifuoco, anche se in realtà dal 21 giugno questo verrà eliminato anche in zona gialla. Non ci sono, in zona bianca, limitazioni agli spostamenti e riaprono tutte le attività la cui apertura non era stata ancora prevista. Ripartenza anche per le discoteche, ma solamente per i servizi di bar e ristorante: non si può ancora ballare in pista, anche se su questo è in corso una più approfondita valutazione da parte del governo. Permessi i matrimoni, seppur a questi si potrà accedere solamente con green pass. In zona bianca nei bar e nei ristoranti all’aperto, resta il distanziamento di un metro tra i tavoli ma non vengono imposti limiti al numero di persone che si possono sedere al tavolo, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo al massimo sei persone. L’unica deroga prevista è quella della possibilità per due nuclei familiari di sedersi insieme. Riaprono le piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali.

Silvia Silvestri