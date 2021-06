Un singolo originale ma con prospettive musicale diverse dal solito

Si chiama "Que pasa", il nuovo singolo del cantautore Domenico Carlomagno, in arte Dominik, distribuito da Artist first su tutti i digital store. Dopo “Visionari delle due” e di “Cristallo Baccarat”, un videoclip interamente girato in Basilicata con un brano dal gusto rinnovato, il cantautore, ma anche cantastorie della Lucania, a distanza di circa un anno, Domenico Carlomagno, ventisette anni, nato a Marsicovetere vive a Sarconi nel cuore della Val d’Agri, dove studia e approfondisce storia e musiche dei luoghi lucani, ritorna a far parlare di se con un nuovo lavoro musicale con un brano che profuma d'estate con un messaggio universale: la vita è una sfida e la chiave per vincere è il coraggio di rischiare. Un videoclip, firmato Cubo produzioni e pubblicato in anteprima sul blog dell’Espresso, dove la telecamera segue, in un piano sequenza, il protagonista che, nonostante il clima gioioso di una festa in piscina, è insondabile nel suo outfit da giacca e cravatta. Quando la musica incalza, tutto cambia e l'assolo di tromba nel finale, scritto e interpretato da Michele Buonsanti, è la sorpresa che non ci si aspettava. Un singolo originale ma con prospettive musicale diverse dal solito: dichiaratamente indie pop, con influenze del rock classico cantautoriale italiano. Del resto da anni ascolta le sue note dichiara che il percorso di Domenico Carlomagno, artista classe 1993, sia ricco di metamorfosi. Convinto sostenitore dell’inestimabile valore della parola, il cantautore lucano ha studiato al CET di Mogol ed è autore per molti interpreti. In questa veste ha conquistato la finale del Premio Mia Martini. Una importante risorsa musicale lucana che nei suoi lavori invita sempre a mettersi in gioco, la sua prima vera esibizione live è avvenuta direttamente alla presentazione del primo disco, un lancio a cui è seguito un primo tour di 12 date tra Firenze e Roma. Vale la pena sempre valorizzare le risorse che restano non tanto quelle che vanno via.

Oreste Roberto Lanza