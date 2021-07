Diretto da Walter Nicoletti, attore e produttore materano, fondatore della Voce Spettacolo

L’attore e produttore materano Walter Nicoletti torna alla regia per raccontare per la prima volta in Italia il tema del traffico internazionale di organi con il nuovo film che si intitola Red Market, girato in Basilicata, tra Matera e Pomarico. Nel cast gli attori lucani Gabriele Grano, Brunella Lamacchia, Franco Piccinni, Nestor Romero, Donato Cirella e Walter Nicoletti. La supervisione alla regia è di David Cinnella, il suono di Davide Sergio, la locandina è di Fabian Alejandro Romero. Le musiche sono composte da Walter Nicoletti. Red Market è il primo cortometraggio italiano sul traffico internazionale di organi scritto e diretto da Walter Nicoletti, attore e produttore materano, fondatore della casa di produzione Voce Spettacolo con sede a Matera. Narra la storia di Aurelio, medico chirurgo, il quale decide di rivolgersi ad un broker di traffico internazionale di organi per estinguere un debito causato dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.



Il progetto filmico, sarà distribuito nei festival italiani ed internazionali e nasce con l’intento di focalizzare l’attenzione del pubblico sulla delicata e controversa tematica del traffico illecito di organi, oltre alle gravi conseguenze che comporta la dipendenza dal gioco d’azzardo. “Ogni ora – dichiara Nicoletti – viene quantificata un’operazione legata al traffico di organi. Il giro d’affari è stimato tra i 600 milioni e 1,2 miliardi di dollari. Il rene è l’organo più richiesto: 70mila reni vengono trapiantati ogni anno. 15mila provengono dal mercato illegale cosiddetto “Mercato Rosso”. Il costo più basso per chi acquista un rene per sé è 20.000$. La domanda e l’offerta di organi avviene anche online, la prima piazza del traffico di organi passa dai social network. Facebook è divenuto il principale canale attraverso cui concludere l’affare. Mettersi in contatto con un acquirente, che svolge principalmente il ruolo di intermediario, è estremamente facile.

Spesso, si è disperati in due, chi è costretto a vendere schiacciato dalla povertà e dalle diseguaglianze di un sistema che spinge milioni di individui nei paesi più poveri a trovare autonomamente i mezzi di sostentamento, e chi compra a prezzi esorbitanti per non morire. La dipendenza da gioco d’azzardo, invece, è un desiderio incontrollabile, se non trattata adeguatamente, può comportare gravi complicazioni: dall’instaurarsi di gravi problemi finanziari e legali ad anche il suicidio. Per questo progetto ho avuto la fortuna di lavorare con un team straordinario, siamo tutti lucani e questo dimostra come la Basilicata sia una terra ricca di talenti.”

Silvia Silvestri