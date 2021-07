Ritmi latini e pop, per una storia d’amore che non funziona

Da qualche settimana e su tutti i digital store, il suo nuovo singolo della cantante lucana, nata a Melfi, in provincia di Potenza, Lorena “Niente di Noi”, scritto è prodotto da Christian Lapolla. Dopo l’ultimo singolo “Il Regalo da Scartare”, la lucana LORENA è tornata con un brano dal sapore estivo, un crossover tra ritmi latini e atmosfere pop, raccontando con la sua voce suadente e cristallina, una storia d’amore che non funziona, incentrata sulla forma più che sulla sostanza. Un cantante dal sapore antico, con musicalità di grande emozione e passione con una crescita musicale importante manifestatasi già nel 2016 quando pubblica il singolo dal titolo “T’innamorerai” scritto da Massimo Tornese e Mauro Tummolo. Poi nel 2017 il nuovo singolo “Dimentica” e nello stesso anno affianca l’artista campano DIMASH nel brano “A spasso tra le stelle”.

Nel 2018 pubblica ‘Un giorno da rifare’’ scritto da Giulio Iozzi e partecipa a “CASA SANREMO”. Nel 2019 pubblica il singolo ‘Not the end’’ e l’anno successivo collabora con il rapper Alfy Kaiba nel singolo “Fino in Fondo”. Il 3 luglio 2020 esce il singolo “D’estate” scritto da Daniele Piovani in feat col rapper Olohoma. Infine a dicembre 2020 pubblica il singolo “Il Regalo da scartare”. Ora l’ultimo suo impegno musicale che ha sta ricevendo al momento tante e diverse visualizzazioni frutto di una importante collaborazione, quella appunto con Lapolla. “La collaborazione con Christian Lapolla – sottolinea Lorena Ticchio, in arte semplicemente Lorena - nata qualche anno fa, quando decisi di incidere i miei inediti presso il suo studio di registrazione ‘Electric Town Recording Studio’, è stata magica in quanto mi ha permesso di crescere ancora e maturare su tanti aspetti musicali da me non conosciuti. Poi il nuovo pezzo viene dall’anima mi fa sentire libera e fresca di vivere un’estate in musica tra balli e serate spensierate”.

Oreste Roberto Lanza