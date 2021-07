Il 25% circa degli italiani in pensione usa il web e naviga con buona costanza

Le persone in terza età si avvicinano sempre di più al digitale e al web, e non potrebbe essere altrimenti, considerando le ricche opportunità offerte dal mondo della rete. C’era un tempo in cui questo binomio sarebbe sembrato quantomeno particolare, la classica eccezione alla regola, ma oggi i dati raccontano una situazione molto diversa. Stando alle indagini più recenti, infatti, il 25% circa degli italiani in pensione usa il web e naviga con buona costanza. Il 12% circa della fascia fra i 65 e i 74 anni d’età naviga abitualmente, ogni giorno, proprio come fanno le generazioni più giovani e tecnologicamente più smaliziate. Questo prova una crescente attenzione da parte dei senior nei confronti del mondo digital, perché in rete si trova di tutto e si può fare di più, dallo shopping online fino ad arrivare all’acquisto di servizi vari.

Il binomio senior italiani e mondo digitale

Come anticipato poco sopra, il mondo del digitale apre infinite porte, non solo ai giovani e agli italiani di mezza età, ma anche agli anziani e ai pensionati. Sono molte le attività potenzialmente più interessanti per un senior: c’è ad esempio la possibilità di gestire il proprio account bancario in pochi clic, grazie alle piattaforme di home banking, come pure la possibilità di restare in contatto con parenti e amici tramite le app di messaggistica (Whatsapp in primis).

In secondo luogo, non dimentichiamoci di una seconda opportunità che non conosce età, ovvero lo shopping online. In rete si trova di tutto, dai prodotti di elettronica fino agli articoli per la casa, passando ovviamente per generi alimentari di ogni sorta. Esistono diversi servizi oggi a disposizione dell’utente che possono rappresentare un grande aiuto in termini di comodità e risparmio: ne è un esempio Bennet, uno shop che consente di fare la spesa online e di riceverla a domicilio, così da non dover trasportare pesi. Si tratta di una soluzione preziosa per chi, ad esempio, non può lasciare la propria abitazione o fatica a spostarsi, oppure quando il tempo non è dei migliori. Quali sono gli altri vantaggi propri del digitale? Naturalmente la rete la si può usare per informarsi sulle notizie del giorno, e anche per prenotare le visite mediche.

Dispositivi utili per gli anziani e la tecnologia

La tecnologia va incontro ai senior, non solo in ambito digitale ma anche in termini di supporti fisici. Qui si fa riferimento a due device come lo smartphone per anziani e il computer per persone in terza età. Questi dispositivi mantengono tutti i vantaggi degli “originali”, ma vengono progettati in modo tale da andare incontro alle particolari necessità di un anziano. Gli smartphone, per fare un esempio concreto, hanno sistemi operativi più semplici e icone più grandi, oltre ad una serie di scorciatoie facilmente impostabili. I computer, invece, hanno schermi e tastiere più ampi.