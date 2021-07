Mario Domenico Lofrano: "Le terapie vanno a potenziare il sistema immunitario e il benessere psicofisico globale"

Rilanciare lo stabilimento termale di Latronico. L’appello viene direttamente dal direttore sanitario delle Terme di Latronico, il dottore Mario Domenico Lofrano: “Vorrei chiaramente rivolgermi, in particolare, ai pregiati colleghi di medicina generale e a tutti gli specialisti (Otorini, Fisiatri e altri) perché sensibilizzino i loro assistiti riguardo all’importanza delle cure termali”. La nuova stagione, da poco iniziata, al momento è partita a rilento dopo il boom del 2019 che fece registrare oltre ottomila presenze. “Nel 2020 – precisa il dottore Mario Domenico Lofrano – abbiamo raggiunto il numero di 2056 utenti nel quadrimestre perché abbiamo iniziato a luglio”.

Una struttura che da tempo è all’avanguardia nelle specifiche cure per il benessere e che proprio, chi è guarito dal Covid, potrebbe trovare beneficio dalle terapie presente soprattutto inalatorie. “Terapie – aggiunge Mario Domenico Lofrano – che vanno a potenziare il sistema immunitario facendo recuperare quello che è il benessere psicofisico globale. Insomma qui siamo in grado di saper coniugare prevenzione, cura e riabilitazione”. Massima attenzione ai protocolli anticovid, per questo si spera in un rapido rilancio della struttura anche per l’economia del territorio.

La pandemia, insieme con la burocrazia, ha rallentato i consistenti investimenti alberghieri e strutture di benessere fatti dagli imprenditori russi insieme sostenuti anche da contributi pubblici. “Gli accordi di programma a cui hanno partecipato questi imprenditori – ha precisato Fausto De Maria, sindaco di Latronico – hanno subito dei ritardi anche a causa della pandemia”. Si spera che per fine anno la situazione si sblocchi.

Oreste Roberto Lanza