Sarà possibile firmare a Matera in Piazza Vittorio Veneto giovedì̀ 29 luglio dalle 18:00 alle 21.30

La mobilitazione nazionale per il Referendum Eutanasia Legale prosegue anche in Basilicata: un nuovo tavolo di raccolta firme sarà̀ allestito a Matera giovedì̀ 29 luglio in Piazza Vittorio Veneto a Matera dalle 18:00 alle 21.30. Anche dalla Basilicata arriva dunque un importante contributo per il raggiungimento delle 500.000 firme entro il 30 settembre, per poter dare al popolo italiano la possibilità̀ di scegliere tra eutanasia legale ed eutanasia clandestina. Al momento sono oltre 220.000 le sottoscrizioni in tutta Italia. Un risultato ottenuto grazie al tempo e l’impegno di oltre 10 mila persone che si sono prestate in modo volontario e a quasi 2000 tra autenticatrici e autenticatori. Marco Cappato, Tesoriere Ass. Luca Coscioni: “Abbiamo creato le condizioni per raggiungere l'obiettivo delle 500.000 firme entro il 30 settembre, nonostante ostruzionismi e ostacoli di ogni tipo, che stiamo superando grazie all'opera straordinaria di 12.000 volontarie e volontari.

E’ impressionante vedere come il dibattito politico ufficiale si sia totalmente disinteressato della questione eutanasia e della raccolta firme in corso, mentre è in corso una mobilitazione in tutte le provincie italiane con code per firmare che si formano appena apriamo un banchetto. “Nessuna adesione tra i principali partiti nazionali, ostruzionismo in molti comuni che rifiutano i moduli e non collaborano con la raccolta firme, assenza di informazione agli avvocati e a Consiglieri e dipendenti comunali sulla loro possibilità di autenticare le firme, assenza di qualsiasi tipo di comunicazione istituzionale da parte del servizio pubblico radiotelevisivo e totale eliminazione del tema dai principali salotti televisivi (molti dei quali prematuramente scomparsi causa vacanze)” Continua Cappato “In questo contesto, i 12.000 volontari stanno realizzando un piccolo miracolo laico che vedrà ora il passaggio più difficile nel mese di agosto, con la chiusura degli studi degli avvocati e le vacanze di tanti. Il Comitato ringrazia chi ha consentito tutto questo e rilancia la raccolta anche nelle segreterie comunali”. Il Referendum per l’Eutanasia Legale è stato depositato su iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni lo scorso 20 aprile in Corte di Cassazione.

Il testo prevede una parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale (“omicidio del consenziente”), che impedisce la realizzazione di ciò̀ che comunemente si intende per “eutanasia attiva” (sul modello olandese o belga). In caso di approvazione, si passerebbe dal modello dell’“indisponibilità̀ della vita”, sancito dal codice penale del fascismo nel 1930, al principio della “disponibilità̀ della vita” e dell’autodeterminazione individuale, già̀ introdotto dalla Costituzione, ma che deve essere tradotto in pratica anche per persone che non siano dipendenti da trattamenti di sostegno vitale (per i quali è invece intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza Cappato - Antoniani). Maggiori informazioni sul quesito referendario sono reperibili sul sito:https://referendum.eutanasialegale.it/

Chiunque voglia attivarsi come volontario organizzando un tavolo di raccolta firme nel proprio Comune (partecipando a un tavolo organizzato da altri osemplicemente invitando i propri contatti a firmare il quesito) o come autenticatore delle firme (come avvocato, cancelliere, notaio, parlamentare, sindaco, assessore, consigliere comunale, consigliere regionale o dipendente comunale) può̀ esprimere la propria disponibilità̀ scrivendo a [email protected] o collegandosi sul sito http://referendum.eutana- sialegale.it/

Silvia Silvestri