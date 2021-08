Cicala: “L’obiettivo di questo importante riconoscimento è difficile ma sono convinto di farcela”

Il prossimo 12 agosto a Viggiano, in provincia di Potenza, verrà riaperto l’antico tratturo della madonna nera con l’inaugurazione del ponte pedonale torrente Alli. Un nuovo e importante tassello che il comune di Viggiano mette della propria cornice legata al recupero del territorio viggianese. Nell’imminenza della festa della Madonna Nera, patrona della Basilicata, la prima domenica di settembre dove i fedeli riportano a spalla la Madonna dal santuario sul sacro monte fino alla Basilica Pontificia minore del paese, l’appuntamento è significativo per un luogo di grande fede e devozione.



“Crediamo in una visione del turismo a tutto tondo – ha sottolineato Amedeo Cicala, sindaco di Viggiano - che rilanci non solo un singolo luogo, ma invogli ed offra ai visitatori la possibilità di vivere la nostra Viggiano e i tanti sentieri che da tutta la Lucania giungevano al Sacro Monte, scoprendo così i tanti tesori che essi racchiudono”. Questo è solo un altro passo di un viaggio che il territorio ha deciso di compiere. Pochi giorni ha l’intero consiglio comunale di Viggiano ha votato, all’unanimità, la candidatura a patrimonio dell’Unesco: “tradizioni e Culto della Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano e i suoi Itinerari di Pellegrinaggio”. Contestualmente la regione Basilicata ha iscritto nel proprio elenco culturale del patrimonio del territorio anche il culto della Madonna Nera e dei suoi pellegrinaggi. Sono giornate storiche quelle che si registrano per Viggiano, per la Val d’Agri.

“Orgogliosi di essere Lucani – ha precisato Amedeo Cicala – con un entusiasmo che inizia ad essere contagioso. L’ho visto dal 4 marzo del passato anno dove al progetto hanno partecipato tante Parrocchie con al seguito i tanti sindaci del territorio. L’obiettivo di ottenere questo importante riconoscimento è difficile ma resto convinto di farcela perché vedo attorno a noi una unanimità di consenso; probabilmente è l’ennesimo miracolo che compie la nostra Madonna e noi ci crediamo”.

Oreste Roberto Lanza