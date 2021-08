Gianni Lofrano: “Tanti programmi in essere e un nuovo album già a buon punto”

Si chiama “TRAVEL EXPERIMENT (Season One)”, il nuovo EP(extended play, mini album) degli Smania Uagliuns, gruppo lucano di Agromonte Mileo in provincia di Potenza. Brani e video sono frutto di un progetto che saranno ufficialmente presentati durante il live della band al BasilicART Festival, evento musicale ed artistico ideato anni fa dagli stessi Smania Uagliuns, il prossimo 18 agosto nel campo sportivo di Agromonte – Latronico. Il format dell’EP prevede la creazione di un brano e relativo videoclip itinerante incentrati sul viaggio e ispirati dai luoghi visitati. L’obiettivo del gruppo, composto da tre componenti Gianni Lofrano, Enzo Agronomist Lofrano e Gennaro Pastorflava Suanno, è quello di immortalare un viaggio in un contenuto audio-visivo e di farlo nel modo più semplice ed estemporaneo possibile, ossia vivendolo e tramutandolo in musica allo stesso tempo.

Un progetto itinerante in cui ogni singolo/video è ambientato e anche ispirato ai viaggi e luoghi visitati. 3 in Europa (Marsiglia, Bucarest e Berlino) e uno in Africa (Kenya). Un percorso iniziato con Marsiglia nel 2016, accolto molto bene da media e pubblico. “Il progetto – sottolinea Gianni Lofrano, portavoce del gruppo raggiunto telefonicamente - è cresciuto proseguendo con altri episodi, a Bucarest nel 2017 e in Kenya nel 2018. L'ultimo episodio è stato girato tra le strade di Berlino e ha dato vita al brano "Gute Nacht Berlin". Nell'anno della pandemia siete rimasti fermi, ora la ripartenza che programmi porta dopo il 18 agosto?. “È stato un anno a dir poco surreale – precisa Gianni Lofrano - quella che consideravamo normalità è stata completamente stravolta. Tra le innumerevoli privazioni a cui abbiamo tutti dovuto far fronte ci sono state quelle riguardanti la possibilità di viaggiare, di interagire con luoghi e persone nuove, di condividere esperienza, svago o creatività in maniera fisica, libera, completa. Però paradossalmente siamo stati più fermi negli anni prima del Covid.

In questo anno abbiamo prodotto di più e coniando un termine "viaggiare senza muoverci" era tutto quello che potevamo fare e noi abbiamo cercato di RI-farlo nel modo migliore che conosciamo. Tutto ciò, mescolando krautrock, rap, schitarrate, arpeggiatori e vocoder con molto metodo. Un progetto come questo con vari singoli e video cosi completo era un po’ di anni che non si pubblicava. Questo è successo proprio nel periodo della reclusione. Quindi fermi fisicamente ma non dal punto di vista creativo. Tanti programmi in essere e un nuovo album già a buon punto”.

Oreste Roberto Lanza