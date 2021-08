Si è verificato un aumento del dieci per cento delle presenze con i tavoli sistemati all'esterno

"Sono stati tra i 12 mila ed i 15 mila i coperti registrati negli agriturismi lucani nella giornata di Ferragosto, per un incasso complessivo tra i 420 ed i 450 mila euro a cui vanno aggiunte le vendite dirette di prodotti aziendali per altri dieci mila euro circa; è stato registrato un incremento di presenze del dieci per cento rispetto al 2020 grazie al maggior numero di tavoli allestiti all'esterno delle strutture": lo ha reso noto l'agenzia agrituristica "Turismo verde" della Cia Agricoltori della Basilicata. "I numeri sono stati registrati dalle presenze di ospiti in 130 strutture ricettive ed oltre 30 fattorie sociali dove - secondo la Cia - hanno lavorato circa 1.600 addetti".

"Non tutte le richieste sono state soddisfatte - ha detto Piera Bianco, presidente turismo verde-Cia - perché le nostre aziende non hanno voluto esagerare con il numero di pasti all'aperto, garantire qualità del cibo e distanziamento. Per noi - ha aggiunto - la soddisfazione è grande. Ci mancava tanto il pienone che non era affatto scontato, anche se da metà luglio abbiamo intercettato la grande voglia di tornare in campagna, all'aria aperta e a gustare i piatti della cucina contadina. L'auspicio è che il trend continui sino all'autunno da sempre stagione ideale per venire in agriturismo e pernottare con escursioni nel territorio".