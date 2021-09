Ogni traccia composta in modo da lasciare ampio spazio di riflessione all’ascoltatore

È disponibile da qualche giorno in tutti i digital stores “Sinonimi Contrari”, il primo album della band materana Gaze of Lisa. Una band originaria di Matera nata nel 2016 e composta da Pierdomenico Niglio, batteria, voce ed elettronica, Carmelo Fascella, chitarra, voce, live coding e Damiano Niglio (basso, cori e sintetizzatore). Molti lavori musicali realizzati: nel 2018 “Hidden”, autoprodotto, in lingua inglese e stilisticamente influenzato dalle sonorità del Synth Pop, dell’Alternative Rock e del Funky; aprile 2021 viene pubblicato il singolo e videoclip “Bilancia” che con il brano “Logica” anticipano l’uscita del primo album intitolato “Sinonimi Contrari”. Prima esibizione nel 2019 al festival “Matera - Suoni del futuro remoto”, organizzato dal collettivo Onyx Jazz Club.

Ora quest’ ultimo impegno musicale con l’obiettivo di disfarsi di etichette legate al genere e alle forme, mostrare come qualcosa possa cambiare in base al punto di vista. “Sinonimi Contrari” contiene dodici tracce inedite composte dalla band e registrato negli studi bresciani Cromo Studio e Mac Wave Studios con la collaborazione del produttore artistico Valerio Gaffurini. Tracce che raccontano una storia differente. Con una particolarità: ogni traccia è stata, volutamente, composta in modo tale da lasciare ampio spazio di riflessione all’ascoltatore. Il titolo del disco ha preso ispirazione da una fotografia scattata dal fotografo Rosario Genovese nella città di Matera, a metà degli anni 50, che rappresenta un mulo parcheggiato tra delle auto. Per la stesura dei testi, grande importanza hanno avuti artisti italiani quali Bluvertigo, CCCP, Franco Battiato e Caparezza.

Oreste Roberto Lanza