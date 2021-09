Nel 2016 primo mercato di riferimento negli USA, con oltre il 70 per cento della produzione insieme al Canada

Solo grano lucano, solo salute, solo gusto. Provare la pasta di Stigliano, in provincia di Matera, per credere. In uno dei luoghi dove si producono i migliori grani in assoluto del Sud Italia, dove la tradizione della pasta è ultra centenaria. A Stigliano le tracce dei primi pastai si rinvengono nel lontano 1809 con l’apertura di un laboratorio di maccaroniere. Dopo la tradizione si consolida nel tempo fino a diventare un’eccellenza lucana e poi italiana in un luogo dove si producono circa 60 quintali all’anno di grano. Il tempo e il luogo permettono un incremento di piccole aziende e un aumento di produzione con diversi formati di pasta. Nel 2007 nasce il ormai rinomato pastificio artigianale Fattincasa di Mimmo Balsano, insieme alla moglie costituiscono una società per la produzione di pasta ottenuta con grani lucani biologici certificati tra i migliori grani duri al mondo. Premio azienda dell’anno nel 2019 con i migliori risultati a livello nazionale per aver creato un prodotto di grande qualità. Un indice proteico intorno al 13 per cento e un alto valore di digeribilità, risultando priva di micotossine, da tempo la Pasta di Stigliano di Mimmo Balsano è impiegata anche nei migliori locali di New York, Toronto, Montreal e Parigi.

Un mastro pastaio, Vito, con grandi competenze e capacità che riesce ad adattare la tecnica di lavorazione alla semola in modo da far sì che nel piatto oltre alle sostanze nutritive si possano trovare i profumi e i sapori dei grandi di Stigliano. Una produzione di qualità che in circa 40 ore di attività che prevede lavorazione, essicazione a bassa temperatura e poi stabilizzazione e confezionamento. Una società di grande livello per tradizioni e produzioni, una produzione giornaliera di oltre 16 quintali al giorno con esportazione in Inghilterra, Portogallo, Spagna, Canada, Stati Uniti, Messico, Germania e con un progetto di ampliamento. Al momento siamo in una fase di ampliamento del pastificio - sottolinea Mimmo Balsano – portando la produzione a 100 quintali al giorno cercando di rispondere alle tante richieste. L’obiettivo è continuare a crescere cercando sempre di migliorare la qualità”. Un moto di grande qualità una risorsa importante per tutto il territorio lucano. “Il nostro impegno quotidiano è produrre la Pasta biologica e artigianale – aggiunge Mimmo Balsano - di altissima qualità, apprezzata nel mondo per il suo gusto riconoscibile e per la sua autentica rugosità”.

La domanda sorge spontanea: che effetto fa mangiare Pasta di Stigliano? Per conoscere la risposta il pastificio di Mimmo Balsano ha deciso di spedire una fornitura mensile di pasta a 15 famiglie italiane e seguirle in questa grande “prova” di 30 giorni. Durante il mese del progetto l’azienda insieme a tutte le famiglie vuole capire e scoprire gli effetti veri e reali di Pasta di Stigliano. Una famiglia che si unisce a tavola ogni giorno è il giudizio più importante che un prodotto alimentare possa avere. Lo slogano del pastificio di Stigliano è: il giudizio vero lo vogliamo sentire da voi! La differenza da altri pastifici? la Pasta di Stigliano è prodotta con la riscoperta dei procedimenti artigianali e un’accurata selezione delle materie prime che garantisce un prodotto di qualità eccezionale. Compratela, gustatela e poi capirete che sulla tradizione non si scherza.

Oreste Roberto Lanza