Di supporto alle persone portatrici di disagio psichico e delle loro famiglie

È prevista per venerdì 1ottobre l’inaugurazione della sede dell’Associazione SOLARMENTE Onlus, alle ore 17:30 in via Francesco Nitti n.39 a Potenza. All’evento saranno presenti il Sindaco della Città di Potenza Mario Guarente, l’Assessore alle politiche sociali Fernando Picerno oltre alla Presidente dell’associazione Antonia Losasso e a tutti i soci. SOLARMENTE Onlus nasce nel 2004 in rappresentanza delle persone portatrici di disagio psichico e delle loro famiglie con l’obiettivo di costituire un organismo propulsivo e propositivo a tutela della salute mentale.

C’è grande soddisfazione ed emozione nelle parole della Presidente Losasso che ha parlato di uno sportello di ascolto che sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la sede dell’associazione. Per chi avesse necessità c’è un numero di telefono (0971-1800503) a cui rivolgersi, un sostegno concreto per i familiari di persone affette da disturbi psichici e per coloro che si trovano a fare i conti con disagi importanti dettati dalla malattia.

C’è una sede fisica, un importante punto di riferimento che costituirà una risorsa fondamentale per creare una cultura di accettazione ed integrazione nei confronti delle persone affette da problemi di salute mentale e di aiuto reale alle loro famiglie.