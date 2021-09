In box

Per l'8 ottobre è prevista anche una manifestazione a Potenza davanti alla sede della Regione

A causa della situazione dei lavoratore impegnati nel settore della forestazione - definita "una bomba sociale" - Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil della Basilicata hanno proclamato uno sciopero fissato per il prossimo 8 ottobre, con presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, a Potenza. Secondo le tre organizzazioni di categoria, "per i lavoratori la situazione è ormai al limite della sopportazione": 4.500 persone hanno ricevuto quanto spettava loro per il mese di luglio e ora hanno "due mesi di arretrati.

Si tratta di persone che sostengono le famiglie solo con queste poche giornate lavorative. La situazione - hanno scritto i tre sindacati - è drammatica, al limite di una bomba sociale, perché siamo di fronte alla precarietà nella precarietà".