In un piatto, storia, tradizioni e piacevolezze soltanto lucane

Si dice sempre che la vita è come un ristorante. Puoi avere tutto quello che vuoi purché tu sia disposto gustare fino alla fine. Le persone che amano mangiare sono sempre le persone migliori. Cucinare non è un lavoro, ma una passione. Quando si parla di passione si deve dire che l’emozione non manca quando si va al ristorante “Lago Grande” a Monticchio, in provincia di Potenza, di Silvana Felicetta Colucci, migliore cuoca regionale d’Italia. Terza di una generazione di ristoratori, Silvana Felicetta Colucci, di Castelmezzano di nascita, ha studiato lingue straniere, presso Università degli Studi della Basilicata dopo aver frequentato l’Istituto professionale di Stato per il commercio, per poi dedicarsi alla gastronomia. Quando si varca la porta d’ingresso la sensazione è quella di entrare in un luogo che unisce, che ti aspetta da sempre che ti accoglie non come un ospite ma un amico di sempre partecipe dei tanti premi e riconoscimenti ricevuti, ultimo: premio internazionale Leone d'oro di Venezia per la sua opera di imprenditrice oltre quello come vincitrice nel programma sfida tra cuochi regionali condotto da Alessandro Borghese.

Una gastronomia di cose essenziali, prettamente lucane. Primi, secondi, contorni vari realizzati da Silvana Felicetta Colucci rappresentano un viaggio tra luoghi e borghi silenziosi e nascosti dalla nostra ricca terra di Lucania. Un percorso gastronomico di tris di paste, orecchiette, fusilli e trascinati, condite con ragù di salsiccia e mollica di pane fritta con peperone crusko di Senise sono solo la semplice apertura per un itinerario iniziale tra passato e presente. Non dimentichiamo di assaggiare gli ottimi ravioli all'aglianico con rape rosse ripieni di ricotta e pecorino con salsa dei rinomati peperoni cruski e taralucci sbriciolati. Per non parlare dei gnocchetti alla scapece. Piatto storico in casa Colucci: gnocchi senza glutine, zucchine, olio evo, sale scalogno, formaggio fresco senza lattosio e mentuccia secca sbriciolata.

Se c’è ne fosse bisogno un occhiata alla pasta del saraceno va buttata: Strascinati allo zafferano di Ripacandida , salsiccia lucanina fresca della Azienda Agricola Terre delle Dolomiti Castelmezzano, olio extravergine d'oliva bio Podere Malvarosa , ragù di salsiccia, mollica di pane al peperone crusko de' “Il Molino della Contessa” , e scaglie pecorino allo zafferano Lucano. Non dimenticate di assaggiare il pollo ripieno alla lucana. Di tutto e di più. I dolci sono fatti con maestria e ricchi di passione per la pasticceria. Una cuoca di grande valore che da tempo sperimenta altre piacevolezze. Tutto insaporito e colorato dalla presenza di vini di eccellenza lucana, Aglianico ma anche Grottino di Roccanova e della cantina del Notaro di Rionero in Vulture. Il conto non conta perché alla fine il bagaglio culturale e gastronomico raccolto ha un valore superiore ad un semplice numero. Molti sostengono che la convivialità è l’esperienza più coinvolgente. Al ristorante Lago Grande, da Silvana Felicetta Colucci è un ingrediente che si coltiva fin dalla sua nascita. Andate e non ve ne pentirete. La Lucania è qui!

Oreste Roberto Lanza