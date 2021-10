Un servizio per aiutare i propri clienti nella scelta migliore delle offerte

L’Enel mette a disposizione dei propri clienti un maggiore numero di “Spazi Enel Partner” sul territorio lucano grazie all’apertura di altre sedi per accogliere i clienti ed offrire una consulenza gratuita sulle offerte di luce e gas e tanti nuovi servizi. Consulenti pronti a rispondere ad ogni domanda e ad affiancare il cliente nella scelta migliore in base alle proprie esigenze. Le offerte riguardano anche l’efficientamento energetico nello specifico di clima, caldaie e fotovoltaico, con un particolare occhio al “Green”. Novità interessante è quella relativa alla fibra per i clienti di Enel Energia, con l’offerta Melita, per navigare in internet fino a 1 giga. L’addebito è direttamente in bolletta.

Gli Spazi Enel Partner della Basilicata sono i seguenti:

Policoro, via Giuseppe Mazzini n.48;

Ferrandina, via Giuseppe Mazzini n.9;

Montescaglioso, via Indipendenza n.27;

Montalbano Jonico, via Armando Miele n.30;

Nova Siri, via Siris n. 46;

Scanzano Jonico, via Gioacchino Rossini n.1;

Tursi, via Roma n.88;

Senise, via Aldo Moro n.47;

Villa d’Agri, via Roma n.66;

Francavilla in Sinni, piazza Magistrati Mainieri n.6;

Sant’Arcangelo, via Isabella Morra n.23.

All’interno si trova competenza e gentilezza per affrontare al meglio ogni piccolo dubbio e trovare la soluzione migliore dove puoi richiedere una consulenza gratuita sulle offerte di luce e/o gas di Enel Energia sul mercato libero, scegliere le offerte di Enel Energia per la casa e l’impresa, attivare una nuova fornitura di luce e gas. Inoltre altri servizi importanti sono a disposizione, intestare a tuo nome una fornitura già attiva di luce e gas (voltura), richiedere un aumento di potenza per la tua fornitura, richiedere la cessazione di una fornitura di luce e gas, consultare lo stato delle tue bollette e richiederne un duplicato, domiciliare le tue forniture e richiedere l’attivazione del servizio bolletta Web, pagare bollette, bollo auto, Mav, Rav e avvisatura di pagamento pagoPA e scoprire i vantaggi del programma fedeltà gratuito di Enel Energia EnelpremiaWoW! Insomma una vasta gamma di servizi per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.