Un prestigioso riconoscimento per una donna dinamica, che in questi anni ha saputo svolgere ogni compito assegnato

Cristian Vergani è stato confermato presidente nazionale della Federazione comparto funerario italiano (FEDERCOFIT), durante l'ottavo congresso nazionale dell'associazione di categoria che riunisce aziende specializzate nei servizi funerari, che si è svolto ieri a Roma. Vergani, milanese, 49 anni, titolare delle Onoranze funebri Vergani, è al suo terzo incarico alla guida di FEDERCOFIT e rimarrà in carica fino al 2023. Insieme a lui, sono stati rinnovati anche gli altri ruoli nazionali: vice presidente vicario è stato eletto Piero Spagnoli, titolare di Ofisa onoranze funebri (Firenze); segretario nazionale Piero Chiappano (Milano); presidente del collegio dei garanti Vittoria Franchino, titolare del Centro Servizi Funebri Gulfo (Potenza).

"All'inizio di questo nuovo incarico triennale - ha dichiarato il presidente Cristian Vergani - intendo confermare gli obiettivi che ci siamo dati finora, a partire dal varo dell'indispensabile legge nazionale sui servizi funerari e le cremazioni, attualmente in discussione in commissione Affari Sociali della Camera, e anche della legge per la Regione Lazio, l'unica regione italiana ancora priva di una propria normativa che regoli il nostro comparto". "Durante il congresso - ha aggiunto - abbiamo già raggiunto un importante obiettivo: i due candidati sindaco in lizza per il Campidoglio, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, e anche il responsabile dei servizi cimiteriali di Ama Roma, Fabrizio Ippolito, si sono impegnati ad avviare al più presto un tavolo di confronto con la nostra federazione per affrontare le diverse emergenze della capitale, come la lentezza delle pratiche burocratiche per le tumulazioni e le cremazioni e anche la fatiscenza e lo stato di abbandono dei cimiteri romani".