Nel 2017 è nato il "Pan Crusko" una linea di prodotti da offrire alla valle del Sinni

La senisese Mariella Policicchio è tra le migliori pasticcere under 35 a livello internazionale. La VIII^ edizione del convegno World Pastry Stars 2021, svoltosi a Milano, nell’ambito del contest “Miglior Pasticcere under 35, appuntamento che offre l’opportunità a tutti i giovani pasticceri di dimostrare le proprie abilità in un contesto internazionale, ha stabilito che il secondo posto fosse da attribuire alla lucana Mariella Policicchio: 34 anni di Senise, in provincia di Potenza. Per la giovane senisese tanta esperienza nel settore, frutto di oltre 15 anni di pratica e studio. Nel 2008 frequentando la Cast Alimenti a Brescia, poi nel gennaio del 2009 la scuola etolile', sempre nel 2009 il diploma in pasticceria base presso la scuola internazionale di cucina italiana a Parma, l'Alma. Poi passione e un pizzico di talento nel campo della pasticceria che non guasta mai.

La tradizione famigliare di ben 42 anni nel settore hanno fatto il resto. Il concorso prevedeva la realizzazione di un Biscotto da Credenza, un prodotto in teoria semplice da realizzare ma che richiedeva un impegno speciale per stupire la giuria. Mariella Policicchio ha saputo bilanciare tutti gli elementi richiesti. ”Ho pensato di abbinare al cioccolato, un prodotto principe, il Peperone Crusko IGP di Senise - ha spiegato - Senise è il paese della Basilicata da cui provengo, ed in questo territorio, fin dal 1600, si coltiva una particolare cultivar di Peperone, oggi riconosciuta I.G.P, dal sapore dolce e intenso”. Ancora Senise al centro della pasticceria nazionale ed internazionale. Un under 35 sul podio. Quali sono state le prime sensazioni? “Trovandomi alla premiazione e ricevere il secondo posto - esordisce Mariella Policicchio, raggiunta telefonicamente - è stata un’emozione unica, incontrollabile. La soddisfazione è la gioia di essere ripagata per tutti i sacrifici fatti da me, ma soprattutto da coloro che mi hanno trasmesso questa passione, papà e mamma è stata enorme”.

Un riconoscimento frutto di tanto impegno. Alla base c'è un progetto che stai alimentando, che vuoi realizzare soprattutto nella valle del Sinni. “Questo progetto ebbe inizio nel 2017- sottolinea Mariella Policicchio - con la realizzazione di "Pan Crusko" un dolce lievitato con Peperoni canditi artigianalmente, col tempo questo prodotto è stato una continua ispirazione, sperimentazione e studio in laboratorio portando alla nascita di una linea di prodotti da offrire alla valle del Sinni ma col tempo da estendere ad una fetta di mercato più ampia”. Un biscotto al Crusko di Senise abbinato al cioccolato. Si può fare di più? Quali altri prodotti della valle del Sinni possono essere abbinati alle creme e alle cioccolate?. “I fagioli di Sarconi, la Melanzana rossa di Rotonda – continua Mariella Policicchio - i vini. Molteplici sono i prodotti che con studio, ricerca, competenze tecniche e soprattutto creatività possono trovare utilizzo nella nostra arte dolciaria”.

Senise capitale della pasticceria lucana? Visto la presenza di altri pasticceri con premi vinti. Cosa permette a questa categoria di poter nascere e crescere nel paese del grande poeta Nicola Sole. “Possiamo definirla a gran voce - conclude Mariella Policicchio - capitale della pasticceria lucana. Studio, ricerca, confronto, formazione, passione, collaborazione e dedizione per il proprio lavoro è per il proprio territorio”. Donna eccezionale, riservata, dolce come il suo Crusko. Un salto va fatto nella sua pasticceria, “Pasticceria Giulia” il nome della mamma tributo che il padre, Francesco Policicchio, primo pasticcere della medesima, ha offerto al suo amore che l'ha accompagnata in questa avventura iniziata nel 1979. Quando si parla di Basilicata si parla sempre di eccellenze.

Oreste Roberto Lanza