Se ne parlerà il 18 ottobre sulla piattaforma di Coop Alleanza 3.0

Cibo giusto, nel senso di cibo sano, coltivato in modo corretto garantendo i diritti di chi lo produce: di questo si parlerà il 12 ottobre alle 18 all'incontro "Il cibo giusto. Voci dalle filiere del cambiamento", in diretta streaming dal Binario centrale dello spazio DumBo di Bologna sul sito all.coop/academypresenta. L'appuntamento rientra infatti fra le attività della Academy di Coop Alleanza 3,0, nata come piatta forma di formazione e cultura per i dipendenti dei punti vendita ma anche per i soci.

A parlare delle filiere agroalimentari analizzate in termini di sostenibilità sociale, ambientale, economica saranno il sociologo Aldo Bonomi, ma anche il fotografo ambientale, Luca Locatelli; la climatologa Paola Mercogliano; la segretaria generale della Flai Cgil di Taranto, Lucia Lapenna; l'imprenditrice agricola Francesca Nadalini e il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello- A moderare il confronto il direttore Rai Emilia-Romagna, Fabrizio Binacchi.

"Le filiere sostenibili per Coop Alleanza 3.0 - ha spiegato Cifiello - devono valorizzare tutti i soggetti che le costituiscono, con una equa ripartizione del valore tra loro, in grado di rispettare l'ambiente, le risorse naturali, la salvaguardia e la salute dei lavoratori, perseguendo la legalità e la responsabilità sociale d'impresa, anche perché un prezzo basso a tutti i costi non è il prezzo giusto".