Si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario

L’Azienda Sanitaria di Matera comunica a tutti gli utenti che la dose di richiamo del vaccino in questa fase può essere somministrata, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute, solo alle seguenti categorie: Soggetti di età maggiore/uguale agli 80 anni;

personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani;

esercenti le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali;

persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età uguale o maggiore di 18 anni;

soggetti di età maggiore o uguale a 60 anni.



Inoltre è importante sapere che la suddetta dose di richiamo (booster) del vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer può essere inoculata a prescindere dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e va somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento dello stesso. Per dose booster, “si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale”. Per sottoporsi alla vaccinazione, al momento, non è necessaria alcuna prenotazione basta presentarsi in un qualsiasi hub vaccinale e chiedere di essere sottoposti alla vaccinazione.