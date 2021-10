In box

Particolare attenzione per le zone della costa jonica lucana e la parte interna del Senisese

Una nuova perturbazione (la numero 5 di ottobre) sta dando vita ad un intensa circolazione di bassa pressione tra il Nord Africa e il Canale di Sicilia, causando un marcato peggioramento del tempo a partire dalle Isole maggiori e dal Sud e un sensibile rinforzo della ventilazione. Proprio a causa di questa depressione, nella giornata di oggi lunedì 25 ottobre si conferma una fase di intenso maltempo, con possibili criticità tra Sicilia, Calabria e bassa Basilicata. Da segnalare entro la giornata di mercoledì possibili accumuli significativi, anche oltre i 300 l/m² scaricati localmente sul territorio, un quantitativo di pioggia che normalmente in queste zone cade in 6 mesi. Particolare attenzione per le zone della costa jonica lucana e la parte interna del Senisese, dove la pioggia cadrà abbondante ed insistente a carattere di rovescio.

Tra martedì e mercoledì, la stessa perturbazione propagherà i suoi effetti in termini di precipitazioni anche verso le regioni del Centro e del Nord-Est. Dal punto di vista termico, i valori nei prossimi giorni non subiranno grosse variazioni rimanendo in generale vicini alla media stagionale o leggermente sotto sul versante adriatico e ionico, quindi con un clima tipicamente autunnale.