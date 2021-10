In box

L'opera in precedenza è stata già esposta in Vaticano, al Quirinale e a New York

Il "presepe lucano" allestito dall'artista Franco Artese sarà esposto nel Duomo di Torino dal giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre prossimo, alla festa della Presentazione di Gesù al Tempio, la "candelora", il 2 febbraio 2022. Lo ha reso noto il direttore dell'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata, Antonio Nicoletti. Il presepe di Artese fu esposto per la prima volta ad Assisi, nel 2009; poi in piazza San Pietro, a Roma, nel 2012; al Quirinale, dal 12 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019; nella cattedrale di San Patrizio, a New York, nel 2015, e nella basilica di Santo Spirito, a Firenze, nel 2017.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha detto che "con la presenza del presepe lucano nel Duomo di Torino, dove è custodita la Sacra Sindone, la Basilicata offre il suo valore artistico e la sua autentica sapienza artigiana ai cittadini e ai turisti di una delle principali città metropolitane d'Italia".