Il trasferimento avverrà nelle prossime settimane, viene indicato nelle nuove disposizioni del Ministero dell’Interno

Cambio alla Prefettura di Potenza. Annunziato Vardè, 61 anni, originario di Vibo Valentia (nato a Nicotera), arrivato da Brescia nel capoluogo lucano a marzo 2019, è stato destinato a Trieste al posto di Valerio Valenti 63 anni a Trieste dal 2019. Il trasferimento che avverrà nelle prossime settimane, viene indicato nelle nuove disposizioni del Ministero dell’Interno confermate dall’ultimo Consiglio dei Ministri. Nel capoluogo lucano al posto di Vardè arriva Michele Campanaro, originario di Matera, 59 anni, fino a qualche giorno fa in servizio a Ferrara. Il nuovo Prefetto è nato a Matera il 17 marzo 1962 laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e plauso accademico, ha conseguito un Master in "Cittadinanza europea e amministrazioni pubbliche" e un Master di II livello in "Management pubblico".

Entrato in carriera nel settembre 1990, è stato assegnato alla Prefettura di Matera ove, dopo diversi incarichi, è stato nominato Capo di Gabinetto. Promosso alla qualifica di Viceprefetto dal 1° gennaio 2005. Nel settembre 2006, fu assegnato alla Prefettura di Treviso, ove assunse l'incarico di Capo di Gabinetto, reggendo anche l'Area I "Ordine e Sicurezza Pubblica". Nel 2010, alla Prefettura di Taranto con l'incarico di Viceprefetto Vicario, assumendo in aggiunta, la reggenza dell'Area II "Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali". A gennaio 2012, alla Prefettura di Caserta con l'incarico di Viceprefetto Vicario, incarico fino a febbraio del 2017 quando, con decreto del Ministro dell'Interno, è collocato in posizione di disponibilità per assumere le funzioni di "Incaricato con compiti di impulso e raccordo al fine di realizzare una migliore attività di supporto alle Prefetture - U.T.G. con gli enti locali e con le istituzioni interessate per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti dolosi in regione Campania.

Il 2 novembre 2017 è nominato Prefetto e destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Ferrara, a decorrere dal 20 novembre 2017. Nel corso della carriera, ha ricoperto incarichi commissariali presso: l'Amministrazione provinciale di Matera, la Comunità Montana "Basso Sinni" (MT), i Comuni di Aliano (MT), Irsina (MT), Pisticci (MT), Tursi (MT), Mogliano Veneto (TV), Silea (TV), Martina Franca (TA), Aversa (CE), Casapesenna (CE), San Cipriano d'Aversa (CE), San Nicola la Strada (CE), Santa Maria Capua Vetere (CE) e Torre del Greco (NA). Il trasferimento nelle prossime settimane.

Oreste Roberto Lanza