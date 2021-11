Nel capoluogo lucano si è tenuta la prima conferenza stampa di Campanaro

"La Basilicata non è un'isola felice, tutt'altro. Una sezione della Dia (Direzione investigativa antimafia? Farò i doverosi approfondimenti, ma di certo in questa regione e in questa provincia lo Stato è forte, compatto e assolutamente non dimesso".

Così il nuovo prefetto di Potenza, Michele Campanaro, parlando con i giornalisti nella sua prima conferenza stampa nel capoluogo lucano. Reduce dall'esperienza da prefetto di Ferrara, Campanaro ha preso il posto di Annunziato Vardè, trasferitosi a Trieste.