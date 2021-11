Costanti aggiornamenti sulle nuove tendenze e novità di settore che la rendono efficiente

Essere attenti alle richieste di mercato con formatori altamente qualificati e con anni di esperienza, consentendo ai partecipanti costanti aggiornamenti sulle nuove tendenze e novità di settore non è sempre facile. La Scuola Europea Accademia di Policoro, in provincia di Matera, diretta dall’infaticabile Mirella D'Alessandro, accreditata dalla Regione Basilicata in base alla Legge N. 845/78, da oltre quarant’anni riesce a far tutto questo con passione, competenza e una dedizione senza eguali nel settore. Una storica struttura, in Via Siris n.141, di Formazione Professionale con una offerta di qualità per l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'esercizio dalla libera professione per l'ammissione ai pubblici concorsi, Università e come punteggio nelle graduatorie delle scuole pubbliche, in base alla Legge n. 845/78. Attestati validi su tutto il territorio Nazionale e riconosciuti in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Inoltre in base alla richiesta lavoro e di mercato, colloca i propri allievi nei vari Centri Estetici e nei Saloni per Acconciatori.

Ma non solo. La Scuola Europea di Mirella d’Alessandro è impegnata a promuovere il territorio, la cultura dell'arte nelle sue svariate forme, partecipa a numerose manifestazioni culturali ed artistiche regionali ed extraregionali coinvolgendo noti professionisti del settore. Molte le collaborazioni promosse con enti di promozione turistica e cinematografiche: Cinemadamare - Ciak Basilicata al cortometraggio “Il segreto di Kaspar Kohl e al cortometraggio “Papaveri e Papere”, prodotto dalla Boogie Production, entrambi di Registi lucani e girati nella splendida Location dei Sassi di Matera, curando il Make-up e Hair styling degli attori. Partnership di numerosi eventi: il Premio Heraclea a Policoro, con rappresentazioni che mettono in risalto le bellezze artistiche, gastronomiche e culturali della Basilicata; la Notte Veste Senise e la Notte Veste Villa D’Agri e tanti eventi che promuovono la moda, l'arte e la cultura, curando il make-up e hair styling delle modelle. Innumerevoli le partecipazioni a tanti festival: Rabarama Skin Art Festival a Cosenza, concorso di Painting Artistico, con la rappresentazione di Body Painting, con svariati artisti del Sud Italia; “Matera è Fiera”, nella città di Matera, con creazioni estemporanee di Body Painting con interfaccia con il pubblico per acconciature e trucco artistico. Numerose sono le partecipazioni a Saggi di Scuole di Ballo con preparazione in tema Artistico dei ballerini, sviluppando trucco artistico e Hair styling in perfetta sincronia tra scene e pezzi musicali.

Sempre attenta ai temi sociali, perseguendo fini di volontariato nelle svariate forme sia dal punto di vista intellettuale che di condivisione a livello di supporto di risorse umane. Ogni corso scelto, la Scuola Europea, mette a disposizioni docenti qualificati per avere arrivare ad una giusta preparazione. Tanti i corsi: Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Iercing (per svolgere attività di tatuatore), Operatore Amministrativo Segretariale titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi, valido come punteggio nelle graduatorie delle Scuole Pubbliche per il profilo di Assistente Tecnico ed Amministrativo; Osa (Operatore Socio Assistenziale) titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi, valido come punteggio nelle graduatorie delle Scuole Pubbliche per il profilo di Collaboratore Scolastico; Somministrazione e Vendita di prodotti alimentari; Agente e Rappresentante di Commercio, agente di affari in mediazione, Eipass Online (Passaporto Europeo del Computer) valido come punteggio per Concorsi Pubblici Personale ATA e Docenti per CFU (Crediti Formativi Universitari), corso Online Lim+Tabletvalido nelle graduatorie docenti di II e III fascia, corso accreditato dal Ministero dell’Istruzione in base alla direttiva 170/2016, certificazione online di lingua inglese vari livelli valido per i concorsi pubblici - M.I.U.R (Ministero Istruzione Università Ricerca) - Ministero della Difesa - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Come punteggio per le graduatorie Personale Docenti, meccatronico carrozziere, gommista, termoidraulico, recupero anni scolastici. Alla scuola Europea vige da sempre un semplice pensiero, quello del grande Pitagora: "Evita di fare ciò che non sai, ma apprendi tutto ciò che occorre”. Provare per credere.

Oreste Roberto Lanza