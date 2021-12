Una scuola inclusiva educa al rispetto dei diritti di ciascuno

“Secondo posto per il lavoro “Passo dopo passo” per la classe III M della Scuola di I grado dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera, guidata dalle docenti Maria Latorre e Giovanna Marraudino, con il quale abbiamo partecipato al concorso “Inclusiva…Mente Insieme” proposto dalla CPD, la Consulta per le persone in difficoltà con un lavoro attraverso il quale gli alunni e le alunne hanno avuto modo di esprimersi artisticamente sul tema dell’inclusione.“ Così il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera, Caterina Policaro. “La disabilità è una condizione anche temporanea che ciascuno di noi può trovarsi a vivere. Una scuola inclusiva educa al rispetto dei diritti di ciascuno. Abbattere i pregiudizi e le barriere culturali che ci impediscono di creare dei contesti pienamente accoglienti e inclusivi per tutti, riflettere sulla comprensione reciproca, sull’accettazione delle differenze altrui e sull’empatia che ci porta ad andare incontro all’altro. Attraverso la creazione e la produzione multimediale, audio e video oltre che figurativa è stata data ai nostri allievi e alle nostre allieve una grande possibilità di esprimersi con tutta la loro sensibilità. Hanno infatti prodotto due video, uno di introduzione al lavoro vero e proprio co-creato con il loro compagno speciale dal titolo “Passo dopo passo” che è il vero e proprio cuore del progetto messo in campo.

Un diario delle attività quotidiane, colorato, fatto di molti materiali e colori diversi, per consentire di apprendere giocando e divertendosi tutta una serie di azioni quotidiane che non sono scontate quando si ha bisogno di allenare le capacità e l’autonomia personale. Ecco che allacciare le scarpe, aprire e chiudere cerniere, giochi didattici di vario tipo, riconoscimento di colori e materiali, ma anche numeri, oggetti ecc, sono diventati un materiale didattico eccellente. Un lavoro cominciato proprio durante la DDI dello scorso anno scolastico con una suddivisione di compiti all’interno della classe III M a cui ciascuno ha contribuito creando vicinanza nella distanza, e poi assemblato nel corso di questo anno scolastico. Gratificante per gli alunni e le alunne dell’IC Torraca constatare come l’oggetto fosse fonte anche di gioia per il loro compagno speciale e la crescita umana di tutto il gruppo è visibile e palpabile in ogni azione quotidiana di inclusione.

Un secondo posto inaspettato ma meritato, tra tutte le scuole di secondo grado italiane partecipanti al concorso la cui premiazione è avvenuta il due dicembre nell’ambito della giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, che è proseguita anche il tre dicembre con diverse attività del progetto “3 DICEMBRE” proposto dal Dipartimento di sostegno e inclusione della scuola di I grado, al fine di favorire una maggiore sensibilizzazione sul tema della disabilità.“ Alcune classi, infatti, dopo una presentazione del Dirigente Scolastico Caterina Policaro e la introduzione da parte delle docenti di sostegno dell’istituto, hanno avuto l’opportunità di vedere il film “Wonder” e poi sono state impegnate nella produzione individuale di disegni e/o slogan sul tema della disabilità e in altre attività di riflessione. Parallelamente le classi III hanno visto e lavorato sulle tematiche del film “La famiglia Bélier”. Altre attività sono state svolte anche nel plesso primaria Marconi, all’insegna dell’inclusione e della scuola di tutti e di tutte.