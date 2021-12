In box

Saranno avviati degli specifici percorsi di ricerca dall'antichità ad oggi

La "Carta storico-identitaria" della comunità di Roccanova centro in provincia di Potenza, sarà al centro di studi e ricerche che saranno il frutto del protocollo d'intesa firmato dal Comune e la Deputazione di storia patria per la Lucania. L'accordo è stato firmato al termine di un incontro al quale hanno partecipato il presidente dell'Istituto, Antonio Lerra, amministratori e consiglieri comunale di Roccanova.

Gli studi riguarderanno "aspetti, momenti e protagonisti" della storia di Roccanova "e del suo territorio dall'antichità all'età contemporanea". L'intesa prevede "specifici percorsi di ricerca, le cui risultanti saranno al centro di seminari e convegni di studio con pubblicazione dei relativi atti".

Lerra ha sottolienato che "adeguate e qualificate ricostruzioni dei profili storico-identitari delle comunità locali e relativi territori, nel più generale ambito di contesti più generali, possono costituire preziosi apporti per programmi e progetti di rinascita e sviluppo locale e regionale, non solo in direzione della valorizzazione e fruibilità del complessivo patrimonio culturale".