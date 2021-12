Si tratta della ex S.S. n.7 Appia. Prontamente interessato il Presidente della Provincia Rocco Guarino

La strada provinciale, ex S.S. n. 7 Appia, è stata interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico generando una voragine. L’arteria vitale per il comune di Muro Lucano è stata diverse volte segnalata dall’amministrazione comunale ai vari organi competenti senza ottenere la giusta attenzione. “Abbiamo prontamente interessato il Presidente della Provincia Rocco Guarino – ha precisato Giovanni Setaro, sindaco del comune di Muro Lucano e neo consigliere provinciale - e gli uffici tecnici che si sono immediatamente attivati”.

A pochi metri dell’attuale voragine si è notato un’attività di cedimento. “Certo è una situazione – aggiunge Giovanni Setaro - che desta non poche preoccupazioni per la comunità, infatti la situazione potrebbe degenerare causando problemi ancora più importanti e vasti come il cedimento di parte della stessa arteria, di vitale importanza per la Città di Muro Lucano”. Si è ipotizzata nelle more dell’intervento la chiusura del tratto? “La chiusura di tale strada creerebbe – ha concluso Giovanni Setaro - non pochi disagi sia alla popolazione, sia alle attività commerciali che all’Istituto scolastico”. Per adesso è stata delimitata la zona sottoposta al dissesto in attesa dell’intervento di risanamento.

Oreste Roberto Lanza