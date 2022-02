In box

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Diffusa una nota dell'amministratore unico di Acquedotto lucano Andreatta

"In queste ore, in previsione dei cali di temperatura annunciati a partire dalle prossime ore", Acquedotto lucano ha "predisposto l'implementazione del call center e del servizio tecnico per evitare disservizi alla comunità lucana". Lo ha annunciato l'amministratore unico, Alfonso Andretta.

Acquedotto Lucano ha inoltre "invitato gli utenti a prendere alcune semplici precauzioni e a seguire alcune raccomandazioni. I contatori a più alto rischio sono quelli collocati in locali, nicchie, armadietti, pozzetti all'esterno dei fabbricati o in abitazioni raramente abitate".