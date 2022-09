Uniti idealmente con tutte le altre città d’Italia, ben 70 piazze, che hanno aderito all’iniziativa

“La svolta ecologica in Basilicata non è più rinviabile”. Questo il pensiero degli studenti lucani che hanno aderito allo sciopero globale per il clima svoltosi a Potenza. Il corteo degli studenti, arrivati in tanti dal territorio della Val D’agri e dal Vulture, è partito da piazza San Giovanni Bosco percorrendo le strade del centro fino ad arrivare in via Verrastro sotto il palazzo della Regione Basilicata. Uniti idealmente con tutte le altre città d’Italia, ben 70 piazze, che hanno aderito all’iniziativa Friday For Future, gli studenti lucani sono tornati in piazza per ribadire ancora una volta una maggiore attenzione al clima e alla tutela delle persone, alla cura della salute in generale.

Studenti lucani preoccupati della degenerazione ambientale del proprio territorio sottoposto a tante attività di trivellazioni e alla salute dei propri cittadini che non viene considerata come si dovrebbe. “Il pianeta non attende esitazioni della classe dirigente”, pensiero ribadito anche all’assessore regionale all’Ambiente Cosimo Latronico, presente all’arrivo del corteo in via Verrastro, a cui in molti hanno sottolineato come sia ormai necessaria una vera strategia di uscita dall’uso dei combustibili fossili ma soprattutto dagli idrocarburi. Tutti d’accordo che il cambiamento sia possibile con un’azione rapida e comune e condivisa con le istituzioni.

Una manifestazione per chiedere anche alle istituzioni europee di garantire finanziamenti necessari contro le perdite e i danni subiti dalle comunità più colpite dalla crisi climatica. L’ultimo caso quello delle Marche che pone importanti riflessioni. Il punto di partenza resta sempre quello di dare completa attuazione alla cosiddetta Agenda Climatica dove sono indicate azioni concrete, con tempi e modi, per proteggere il clima. In piazza a Potenza in molti si sono convinti che non è colpevolizzando l'individuo che si risolve il problema del riscaldamento globale, ma riflettendo anche sull’attuale modello economico e produttivo che parrebbe da ridiscutere.