Andretta, accesso diretto alle informazioni evitando le lunghe attese per gli utenti

Migliaia di utenti hanno ricevuto in questi giorni da Acquedotto Lucano un sms che promuove l'utilizzo dei servizi attraverso lo Sportello On Line. La finalità è stata spiegata dall'amministratore unico di Al, Alfonso Andretta, in una nota in cui ha sottolineato "il modo facile, veloce e smart di accesso alle informazioni relative ai consumi, alle forniture, alle pratiche.

È il nostro nuovo modo - ha aggiunto - di intendere il sistema dei servizi". L'attivazione dello Sportello On Line permette agli utenti di verificare la propria situazione nei confronti dell'ente, da qualunque parte ci si trovi, con un risparmio di tempo e senza attese telefoniche. "È nostra intenzione - ha concluso Andretta- instaurare un rapporto di fiducia con gli utenti, fondato sulla credibilità della proposta, che avviene attraverso l'erogazione dei servizi".