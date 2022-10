Canta un sorriso che nasconde apparenze. Un testo che racconta una bugia quando chiedono: come stai?

È tornata ANGELINA MANGO in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming e download con il nuovo singolo "RITUALI". Prodotto da Enrico Brun, musicista, produttore arrangiatore, audio Engineer, (conosciuto per i lavori con i Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Francesca Michielin) il singolo parla di apparenze, del dolore che può nascondersi dietro a un sorriso, della sofferenza che può annidarsi in vite apparentemente perfette. La domanda "come stai?" ad inizio canzone diventa retorica davanti alla ritualità della risposta a cui fanno seguito le parole: “Sì non c’è male ma. Sì non c’è male ma come stai? Hey; sì non c’è male, si non c’è male ma”.

Se le parole hanno una ritualità, la vocalità della Lucana Angelina Mango impreziosiscono il contenuto della canzone, il ritmo forte, duro e movimentato, puramente pop, rende ancora più forte il messaggio. Un testo composto da parole nude e sincere, ben assemblate sono impreziosite dal contributo del vicentino Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, cantante e rapper italiano classe 2000. Un nuovo singolo che pare essere quello della maturità per Angelina Mango, cantautrice formata e profonda dalle straordinarie doti vocali.

Dopo i precedenti singoli "Formica" e "Walkman", che hanno portato la lagonegrese a fare esperienze televisive importanti come calcare il palco del Primo Maggio di Roma, quello di Social Club, quello di "Tonica" con Andrea Delogu, quello di "Via dei Matti n. 0" con Bollani, la nuova produzione va verso un nuovo ed importante successo per il tema che porta con se la canzone come ha ben sottolineato la cantante lucana :"la gente non parla del casino che ha in testa e fa finta che non esista. Per questo con Nashley è stato bello affrontare in modo cinico la cosa, ballandoci sopra. Rituali è nata dalla bugia con cui rispondiamo quando ci chiedono oggi come stai?".

Oreste Roberto Lanza