Il territorio lucano per tanti è definito luogo dove si preparare “la pasta più buona del mondo”

Tra di noi possiamo dirlo con tutta franchezza: un piatto di pasta ben cucinato può addirittura arrivare ad avere la priorità per una preghiera ad un Santo. Per noi italiani, la pasta a tavola va oltre ogni considerazione o opinioni diversa che si può avere. Un piatto di pasta per dirla con un napoletano:“squaglia 'o sanghe dint 'e vene". Nella giornata mondiale della pasta i golosi di palato e di mente hanno pensato la stessa cosa in maniera scherzosa: finalmente la mia festa. Un momento dedicato a uno dei piatti più amati al mondo istituita nel lontano 1995 dall’Unione Italiana Food e l’Ipo – International Pasta Organization, dove ben 40 produttori d’eccellenza organizzarono il primo congresso mondiale della Pasta. Nata per celebrare le eccellenze culinarie italiane ed estere, nel tempo la giornata si è trasformata anche in un’occasionesociale per aiutare i meno fortunati come nel 2021 dedicato appunto a chi un piatto di pasta non puòpermetterselo. Per l’edizione 2022, 24 esima edizione,i pastai dell’Unione Italiana Food hanno donato simbolicamente alle mense Caritas di Milano, Roma, Napoli e Palermo 250.000 pasti caldi.

La pasta ha una lunga e importante storia nel territorio italico risale ai tempi degli antichi etruschi e dove le prime lavorazioni manifatturiere della pasta secca trovano testimonianze a partire dal IX in Sicilia per poi allargarsi in zone dal clima secco e ventilate come Gragnano, Torre Annunziata e diverse aree della Puglia. L’accoppiata vincente con la salsa di pomodoro, dice la storia, è napoletana e risale alla fine del settecento. L’abbinamento vincente è pasta e Sud: l’abito migliore si può trovare nelle cucine e sulle tavole della Sicilia, della Calabria, della Puglia e della Lucania. Almeno una volta al giorno (su alcune tavole anche due volte) la pasta diventa compagna di viaggio per un incontro di sapori che termina con il dolce del posto. Nella terra di Lucania la storia racconta che la pasta ha trovato domicilio oltre duemila anni fa, gli antichi romani la chiamavano “Lacane” e sembra che il poeta Orazio, quando tornava dal mercato, si preparasse gustosi piatti di Lacane con ceci e lampascioni (cipolle selvatiche). Nell’attualità, il territorio lucano per tanti è definito luogo dove si preparare “la pasta più buona del mondo”: sempre senza uova e fatta a mano, grazie al saporito grano della piana di Metaponto.In questa terra povera, di pasta se ne trova di tutti i tipi e cucinata in varie forme:cavatelli, cazini, farfalle, fischietti, fusilli, lagane, maccheroni a ferretti, orecchiette, perciatelli, ricci.

Di tanti piatti dove poter dare vita al buon palato sembrano che i raskatiell di Mischiglio con Ragù di Coniglio, Pezzente, Rafano e peperone crusco e Laghn, cic’r e zafaran”, tagliatelle, ceci e peperoni cruschi, siano piatti a cui dare priorità e attenzione. Resta il piatto principe lucano da non dimenticare mai di mettere in tavola: raskatiell con u’ zafaren crusk e mollica fritta. Insomma buon piatto di pasta, adeguatamente condito, è una poesia. È un’arte raffinata, sottile. Certo resta un punto a sfavore: tante volte si fa prima a trovare il significato della vita che a trovare il tempo di cottura su un pacco di pasta.

Oreste Roberto Lanza