"Una filiera della lana lucana, se ci fossero le condizioni minime per istituirla": è questo il desiderio esposto da artigiani, creativi e operatori della ricettività nel corso di un tavolo di confronto sul progetto "Interreg Adrion Wool - Wool as outstanding opportunity for leverage", di cui la Camera di commercio della Basilicata è partner.

Sono state analizzate le criticità del settore, evidenziate da allevatori e trasformatori, nelle fasi del processo di produzione e fino alla comunicazione finale. Nei prossimi giorni sarà redatto un documento di sintesi, tra "minacce e opportunità", per "un percorso in salita viste le limitazioni legislative, ma non impossibile".