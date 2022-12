La storia sfogliando la guida 2023 Vini Buoni d’Italia troverete questo amaro finissimo lucano

La notizia è giunta a sorpresa nel giorno dell’Immacolata, lo scorso 8 dicembre: l’amaro Nives Elixir di Lagonegro ha avuto il riconoscimento dell’Ampolle d’Oro 2023. Il riconoscimento è frutto di un progetto, nato lo scorso anno dalla collaborazione di Be Spirits e Vini buoni d'Italia, dedicato agli spirits che raccontano il territorio. Ben undici commissioni regionali dedicate a portare a termine quello che è, da sempre, il fine ultimo di questa guida: fotografare l’Italia. Non una fotografia fredda, precostituita, che poco interessa alla gente, bensì viva, appassionata, realmente utile. Per la Basilicata l’amaro a cui le varie commissioni hanno rivolto una precisa attenzione è stato quello prodotto a Lagonegro e che da tempo sta spopolando non solo nello stesso territorio lucano ma anche in tante e diverse regioni della penisola.

Definito da molti che ne hanno apprezzato il sapore, un amaro identitario legato alle erbe officinali del Monte Sirino. Un sapore profumato come quello delle Murge, un carattere particolare a volte rude e brusco con un finale apprezzato per le sue ampie doti digestive. Il Nives Elixir possiede cultura e storia millenaria con una spiritualità che permea le valli e gli altipiani appunto del Monte Sirino. Nel sapore c’è quella dose importante di antico ma tanto del nostro tempo contemporaneo. Un continuo censimento di erbe, la consultazione con erboristi e farmacisti con la continua sperimentazione dei gusti e dei dosaggi con i giusti abbinamenti per arrivare ad un’alchimia perfetta. La Genziana, definita dai lagonegresi la “regina del Sirino” diventa protagonista distintiva della formula originale che i fondatori conservano gelosamente.

Un lavoro laborioso, fatto di amore e passione del territorio, iniziato nel 2012 da due fratelli, Giuseppe e Milena Falabella con l’importante contributo dell’associazione culturale “A Castagna Ra Critica” luogo ideale di incontro e scambio di idee. L’incontro con l’imprenditore lagonegrese De Maio, fonte di ispirazione, ha permesso di arrivare alla conoscenza dell’antica ricetta diventata vera intuizione per realizzare un elisir dalle proprietà benefiche. Un liquore con un aureo di vera sacralità che racconta di come gli antichi abitanti del lagonegrese erano solite bollire le erbe raccolte sul Sirino per farne dei decotti poi celebrati come terapeutici e guaritori. Insomma un liquore di grande eccellenza che per almeno una volta ne vada gustato il sapore tutto lucano fino in fondo. Ma tutto questo lo troverete sfogliando la guida 2023 Vini Buoni d’Italia dove nei nuovi prodotti troverete questo amaro finissimo che veste i colori di una Lucania di un tempo mai trascorso.

Oreste Roberto Lanza