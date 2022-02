L’amore vero non cerca altro che un abbraccio vero e duraturo nel tempo

A chi si ama intensamente da tempo. A quelle donne che amano i propri uomini ma non sono ricambiati; a quegli uomini che perdono tempo nel rivolgersi alla propria amata con un abbraccio, chi invece vorrebbe quell’abbraccio ma non trova le mani e le braccia giuste. Ai cuori duri, a quelli che battono ma nessuno li sente, a quelle anime vaganti in cerca almeno di un messaggio in bottiglia che gli dica: stai con me, ti amo. A chi cerca, ma non trova quella persona a cui donare il semplice proprio sguardo. E’ San Valentino una ricorrenza dedicata agli innamorati, celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente) che nel tempo ha generato tanti scritti, tante belle parole, che alla fine ha creato solo profili commerciali dimenticandosi l’essenza vera che una parola amore possa significare. Abbiamo coniugato la parola amore in tanti modi, abbiamo prodotto rime baciate, poesie di grande emozioni, abbiamo usato i cioccolatini per lasciare un messaggio breve ma sempre rituale.

Abbiamo scritto canzoni con musiche ripetitive e sventolate parole come: l'amore è l'essenza che muove il mondo; basta uno sguardo per dirsi ti amo; ogni mia azione è generata dall'amore che provo per te; quando sei con me non è mai buio, perché tu sei la mia splendida luce; volevo una vita straordinaria, ma ho capito che per averla basta semplicemente amarti. Abbiamo scritto, pensato in alcuni casi abbiamo usato anche l’ipocrisia per una notte di solo sesso (non di amore). Per tanti (forse troppi) a San Valentino abbiamo pensato, riflettuto, osservato, ci siamo ispirati addirittura alle Dee del tempo antico, ci siamo sforzati di immaginare, ci siamo proposti, abbiamo fatto proponimenti, ci siamo angosciati, riempiti di ansia per dare all’amore il senso che noi volevamo ma che alla fine non era quello semplice racchiuso nella parola Amore. Amare è una cosa seria, non è un libro di favole, non viene trovato in un giocattolo, non si vende in farmacia, nei supermercati, non è un termine accademico e non può essere sventolato in un’ora di bella oratoria. Non è un mezzo per rapire un cuore sincero per poi, dopo anni, buttarlo in fondo al mare lasciando che la dimenticanza ne faccia un sol boccone. Amare è cosa seria, molto per chi della vita ne ha capito il valore essenziale. Nell'amore ci vuole rispetto reciproco e sincerità d'animo.

Mai interesse e convenienza. L’amore è uno dei sentimenti più forti e più nobili dell’animo umano. È il legame più forte e importante che unisce tra loro le persone ed è alla base delle relazioni umane e quindi della società. L’amore è puro e istintivo. Attorno ad esso ruotano la nostra felicità e le nostre principali soddisfazioni. Quanta fatica facciamo per trovarlo e poi catturarlo questo deve bastare per capire l’importanza della cura che va applicata, della saggezza con cui va custodita anche, a volte, con il silenzio. San Valentino non deve essere la solita frase scritta, il solito messaggio di circostanza, il solito fiore che con la stancante ritualità regaliamo alla nostra donna solo per farci non riprendere e contestare. San Valentino è una panchina dove baciarsi, chiedersi scusa, stringersi le mani stanche di sacrificio per la salita che l’amore vero comporta. San Valentino è un luogo dove ritrovarsi e sostare un attimo anche per piangersi addosso insieme per le tante violenze fatte. San Valentino è un luogo celestiale perché da povero ci si sente ricco perché amato veramente. Per San Valentino 2022 non scrivete niente, non comprate nulla, non regalate fiori. Fate un solo gesto: abbracciate chi amate veramente. Un uomo e una donna hanno bisogno solo di questo a San Valentino. Le ipocrisie lasciatele agli ignoranti e alle belle cravatte. Dobbiamo essere uomini e donne speciali regalandoci amore vero.

Oreste Roberto Lanza