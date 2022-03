“La dispersione idrica è un grande problema per una regione come la Basilicata”

Acqua, che bella parola. Non c’è vita senz’acqua. L’acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane. La giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio, ha sempre la stessa prerogativa: sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Il tema del trentesimo appuntamento, legame tra acqua e cambiamenti climatici, non può non tenere in considerazione l’allarme lanciato da varie associazioni e operatori del settore per l’esaurimento delle riserve e l’intrusione di metalli pesanti e sostanze chimiche tossiche. Secondo gli ultimi dati Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in Italia vengono consumati circa 26 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno: il 55 per cento, è legato agli usi agricoli, il 27 per cento a quelli industriali e circa il 18 per cento per scopi civili. Ma i dati dicono che in Italia c’è una continua dispersione in condotte obsolete e falde inquinate mettendo in luce un paese con un continuo stress idrico medio-alto da Nord a Sud della penisola.

Di questo stato di cose non viene esclusa neanche la Basilicata una delle poche regioni dell’Italia meridionale che dispone di una notevole quantità di risorsa idrica grazie alla presenza di una fitta rete idrografica incentrata sui cinque fiumi: Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni, che si sviluppano da est verso ovest, sfociando nel mar Jonio. Mentre il bacino del fiume Ofanto sfocia nel mar Adriatico e i fiumi Sele e Noce nel mar Tirreno. Ma le dispersioni frutto anche dell’assenza di manutenzione per la Basilicata sono un problema serio in termini di costi e profitti economici“. La dispersione idrica è un grande problema per una regione come la Basilicata - sottolinea Anna Lanza, funzionaria dell’Agrib, ente governativo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata e Presidente dell’associazione regionale Ambiente e Vita - dove solo Acquedotto lucano ha ereditato una dotazione infrastrutturale di circa 15.000 mila chilometri di reti idriche e fognarie, 177 impianti di depurazione, 829 serbatoi, 235 impianti di sollevamento fognario, 479 sorgenti, 66 pozzi, e 2 impianti di potabilizzazione; opere con i loro anni alle spalle e che inevitabilmente hanno bisogno di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Una grande opportunità pare essere nell'utilizzo delle risorse del PNRR ricordando che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha avviato una quindicina di giorni fa il finanziamento degli interventi programmati in sinergia col Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, finalizzati a ridurre le perdite di acqua nelle reti di distribuzione, con una particolare attenzione al Mezzogiorno, per complessivi 1,38 miliardi di euro”. Prioritario sembra anche un comune senso del rispetto del lucano verso la propria risorsa. “L’educazione al risparmio idrico e alla sensibilizzazione sul consumo d’acqua è al centro delle attività di ambiente e/è vita – conclude Anna Lanza - un corretto utilizzo delle risorse per preservare il diritto alla vita delle generazioni future. La scuola rappresenta il luogo ideale per approfondire l'attenzione intorno al bene acqua, attraverso la diffusione di nuovi modelli di comportamento e nuove abitudini di consumo. I giovani saranno i consumatori di domani e solo il consumatore ha il potere di orientare modelli di produzione, sapendo scegliere prodotti sostenibili. Acqua da bere ed essenziale per produrre cibo”.

Oreste Roberto Lanza