Il comune tirrenico premiato tra le 18 località balneari più belle e sostenibili nella guida "Il Mare più bello"

Maratea ritorna tra i Top dei comprensori balneari più belli e sostenibili della Penisola! A sancirlo “Il Mare più bello”, la storica guida di Legambiente e Touring Club Italiano che ogni anno racconta le eccezionali ricchezze dei mari e dei laghi italiani e segnala le buone pratiche ambientali, amministrative e turistiche che contribuiscono a conservarle e a farle conoscere. "Molti i Comuni costieri italiani che ambiscono a questo prestigioso riconoscimento - sottolinea Antonio Lanorte, Presidente di Legambiente Basilicata - ma quest’anno solo 18 comprensori sono riusciti ad ottenere le 5 Vele sulla base di una classifica che viene stilata tenendo in considerazione diversi parametri rigidi e selettivi quali l'attenzione alle attività sostenibili ed ecologiche, una virtuosa raccolta differenziata, un’attenta tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale". "Un valore aggiunto nell'attribuzione del riconoscimento - sostiene Giuseppe Ricciardi, Presidente del circolo Legambiente di Maratea - è spesso rappresentato dal fatto che il Comune a 5 vele risieda in un Parco naturale o meglio un'Area Marina Protetta. Maratea ancora non lo è, ma, come è noto, il 2 gennaio 2020, per iniziativa del Ministero dell’Ambiente sotto la guida di Sergio Costa, è stata inserita nelle lista delle Aree Marine Protette da istituire dotandola di un primo stanziamento economico. Questa notizia è stata recepita da subito con favore da parte dell’Amministrazione Comunale resasi disponibile a promuovere gli studi da parte degli enti preposti e a curarne una corretta realizzazione. La conclusione dell'iter istitutivo, che ci auguriamo avvenga a breve, fornirà uno strumento ulteriore a Maratea per valorizzare le sue risorse ambientali, promuovere lo sviluppo locale sostenibile e rafforzare la vocazione turistica del territorio, confermandola e rafforzandola quale meta turistica d’eccellenza grazie ad un’ attenta e sostenibile gestione del territorio e ad un’offerta turistica di qualità, ma, soprattutto grazie al suo immenso patrimonio paesaggistico, naturalistico , culturale e gastronomico".